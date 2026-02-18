История станет основным предметом ЕГЭ для поступления на гуманитарные факультеты

ЕГЭ по истории станет превалирующим предметом при поступлении в российские вузы на гуманитарные направления с 2027 года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ в 2026 году. Об этом сообщает «ТАСС».

«Выпускник 9-го класса должен знать о том, что его ждет на ЕГЭ через 2 года, серьезным изменениям не должен подвергаться и выпускник 10-го класса. Поэтому у нас 2026 год – переходный, <…> а вот в 2027 году уже будут изменения, связанные с тем, что история будет превалирующим предметом при поступлении на гуманитарное направление», – сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора также отметил, что старшеклассники, которые осенью пришли в 10-й класс, уже информированы о предстоящих изменениях, поскольку эта тема ранее неоднократно обсуждалась публично.