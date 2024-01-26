«История создаётся сегодня»: в Нацмузее РТ прошёл Фестиваль татарской хоровой музыки

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В Национальном музее РТ в 22-й раз прошел ежегодный Фестиваль татарской хоровой музыки, участниками которого стали творческие коллективы Казани и со всего Татарстана. Организаторы назвали концерт «История создаётся сегодня», на нём исполнили произведения заслуженного деятеля искусств РТ, композитора, члена союза композиторов России и Татарстана Лилии Тагировой.

«Мы уже три года принимаем часть концертов фестиваля в локациях нашего Национального музея, это уже добрая традиция. А в этом году они решили открыть фестиваль здесь», – сказал заведующий музеем Назиба Жиганова Алексей Егоров.

«Первый раз в жизни у меня такой опыт провести только свой авторский концерт, и я бы сама никогда на это не решилась, если бы не профессор нашей казанской консерватории Альфия Заппарова. Она предложила сделать этот концерт. Для меня, конечно, было волнительно и трепетно, потому что это огромная организация: всех собрать, со всеми репетировать, но этот день подошёл, и волнение переросло в то, что хочется всем быстрее это показать», – поделилась своими чувствами Лилия Тагирова.

Автор музыки для детей подметила, что концерт назван в честь ее произведения «Тарих языла буген», что в переводе «История создаётся сегодня».

«Для меня очень большая честь выступать на таком мероприятии, конечно, есть немножечко волнения, но я очень рада, что сегодня здесь присутствую», – рассказала одна из выступающих Марьям Заппарова. Девочка выступает как сольно, так и с ансамблем.

Профессор Альфия Заппарова рассказала, что Фестиваль татарской хоровой музыки существует под патронажем Казанской Государственной консерватории 22 года. Каждую весну они показывают творческое развитие коллективов республики, Казани, а в рамках именно этого фестиваля выступают детско-юношеские хоровые коллективы.