История слесаря-ремонтника НКНХ: как работа на заводе меняет жизнь и открывает цели

Азат Гайнетдинов уже десять лет возвращает к жизни сложное промышленное оборудование ремонтно-механического завода НКНХ. Слесарь-ремонтник 6 разряда рассказал «Татар-информу», почему выбрал эту профессию, как научился находить неисправности по мельчайшим деталям и чем современное производство отличается от привычных представлений о заводской работе





Начало профессионального пути

– Азат, расскажите о своем профессиональном пути: как вы попали на «Нижнекамскнефтехим»?

– Все началось с нижнекамского химико-технологического института (НХТИ), где я учился на механика. На пятом курсе попал на стажировку на завод олигомеров «Нижнекамскнефтехима» – так и остался работать на производстве. Уже десять лет прошло с того момента.

– Почему вы выбрали профессию слесаря-ремонтника?

– Меня направили в ремонтники во время стажировки. Работа оказалась интересной — постоянно нужно решать разные технические задачи.

Какое образование необходимо

– Какое образование необходимо слесарю-ремонтнику? Нужно ли обязательно оканчивать высшее учебное заведение?

– Нет, можно обойтись без высшего образования. Главное – это получить профильную подготовку. Например, в техникуме или училище.

– Как проходило ваше обучение непосредственно на производстве? Был ли у вас наставник, который помог освоить азы профессии?

– Конечно, когда я пришел на «Нижнекамскнефтехим», мне назначили наставника — опытного слесаря. Целый месяц он буквально водил меня за руку: показывал все тонкости работы, учил диагностировать неисправности.

Основные обязанности

– В чем заключается ваша ежедневная работа? Что делает слесарь-ремонтник на производстве?

– Мы обслуживаем промышленную арматуру – задвижки, клапаны, вентили. Это критически важные элементы: они регулируют потоки, защищают от перепадов давления. Когда что-то ломается – разбираем, чиним, тестируем.

– Что вам особенно нравится в вашей профессии?

– Больше всего люблю этап испытаний – когда после ремонта проверяешь оборудование на стендах. Видишь, что твоя работа приносит реальный результат.

– С какими сложностями сталкиваетесь?

– Бывают «коварные» поломки – можешь потратить целый день, но так и не найти причину. Зато, когда наконец разгадаешь проблему – это очень радует.

Перспективы роста

– Какие возможности для карьерного развития у вас есть?

– Я уже получил шестой разряд – это высшая квалификация. Дальше можно расти до механика или мастера. Мне такие варианты развития предлагали, но пока не решился. Все впереди.

– Что нужно для того, чтобы получить шестой разряд?

– Нужная личная инициатива, упорство, хороший наработанный опыт. У меня было желание, я хотел повысить свой разряд. Да, стало больше ответственности, но и заработная плата при этом тоже повысилась.

Условия труда

– Как бы вы описали современные условия работы на заводе? Применим ли сегодня стереотип о том, что завод – это «грязь и мазут»?

– Сейчас у нас современные цеха – чистота, новое оборудование. На ремонтно-механическом заводе проходит модернизация – это совершенно другой уровень комфорта, да и в целом производства.

Напомним, «Нижнекамскнефтехим» проводит масштабную модернизацию производственных мощностей ремонтно-механического завода. Обновление затрагивает сразу несколько направлений: капитальный ремонт оборудования, внедрение современных станков с числовым программным управлением, а также повышение цифровизации производственных процессов. Эти меры направлены на повышение точности изготовления деталей, сокращение сроков выполнения заказов и снижение производственных издержек.

Особое внимание уделяется автоматизации и обновлению парка станков. В рамках программы модернизации на предприятии внедряют новые токарные и фрезерные центры, что позволит значительно повысить производственную эффективность и обеспечить выпуск продукции более высокого качества. В рамках инициативы будет внедрена новая IT-архитектура для оптимизации процессов и интеграции с другими предприятиями холдинга. Планируется, что модернизация завершится в ближайшие месяцы и позволит заводу закрепить позиции надежного партнера внутри компании и в целом в нефтехимической отрасли.

Ключевым аспектом модернизации также станет масштабная переподготовка персонала. Эти меры позволят ремонтно-механическому заводу стать образцом современного ремонтного производства и центром компетенций, привлекающим лучших специалистов в регион. Кроме того, обновление РМЗ значительно повысит скорость выполнения работ и расширит ассортимент услуг, что в свою очередь увеличит общую эффективность производства.

Советы начинающим

– Что бы вы посоветовали молодым людям, рассматривающим работу на «Нижнекамскнефтехиме»? В частности, профессию слесаря-ремонтника?

– Работу на заводе сегодня однозначно стоит рассматривать. Здесь есть стабильность, перспективы карьерного роста, достойная зарплата. У нас хороший коллектив, мы с коллегами общаемся, помогаем друг другу. Есть бонусы в виде разных премий и поощрений.

Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»