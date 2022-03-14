История афганской девочки, содержащей на зарплату семью в Кабуле, получила продолжение

Фото: ИА " Татар - информ"

История девочки из семьи афганских татар-беженцев Назили, которая в Кабуле содержит многочисленную семью на свою зарплату, продавая пирожки собственного изготовления, получила продолжение. В ходе доставки гуманитарной помощи татарской общине 9-летнюю девочку в стихийном лагере для беженцев разыскал генеральный директор казанского Благотворительного фонда мусульман России Рустам Хабибуллин. Об этом он рассказал коррепонденту «Татар-информа».

«Как только я прилетел в Кабул, поставил задачу найти ее и оказать необходимую поддержку. Разыскав ее, мы выплатили ей месячный доход, и я поставил задачу сотрудникам представительства фонда каждый день доставлять ей все необходимое для приготовления пирожков, которыми она торгует: муку, масло, картошку, дрова и яйца», –пояснил Рустам Хабибуллин.

На вопрос журналиста, почему нельзя было сразу завезти большой объем продуктов, он ответил:

«Нельзя мешками отдавать, во-первых, семье их негде будет хранить, и самое главное, это опасность того, что их украдут в лучшем случае, в худшем может дойти и до убийства», – ответил Рустам Хабибуллин.

Девочка согласилась рассказать о себе и своей семье в коротком видео.

«Меня зовут Назиля. Отца зовут Абдулахат. Мы с уезда Сталеф (привинция Парван). В семье 7 человек. Из них 2 работают и кормят всю семью. Она печет булани и продает их», – перевел рассказ девочки Рустам Хабибуллин.

Напомним, что история 9 летней Назили началась с того, что ее семья, жившая в провинции Парван, из-за голода и военных действий была вынуждена покинуть свой дом и переселится в стихийный лагерь для беженцев в Кабуле. Чтобы семье из 7 человек выжить, Назиля продает на кабульском рынке булани (афганские пирожки) собственного приготовления и вареные яйца. В день ее заработок составляет 100-150 рублей. Ее отец работает на стройках, но зарабатывает существенно меньше Назили. Сейчас в Афганистане серьезная проблема в финансовой системе, нехватка денег, и многие вынуждены работать за гроши.