История письма: Петербург и Казань познакомят Россию с цивилизацией Востока и Запада

В путеводителе «Миллиард.Татар» вы узнаете, почему для форума выбрали Казань, как петербургский коллекционер связан с Национальным музеем Татарстана и что написано на могильном камне казанского сеида.

Как началось сотрудничество АН РТ с коллегами из Санкт-Петербурга

Первыми тесные контакты с коллегами из Санкт-Петербургского института истории РАН (руководитель Алексей Владимирович Сиренов) завязали представители Института археологии им. Халикова АН РТ. Наработки татарстанских археологов в области IT очень помогли питерским ученым.

Так, Институт археологии им. Халикова к началу сотрудничества уже имел опыт сбора научной big data в единую системную оболочку. Речь идет о разработке геоинформационной системы (ГИС) «Культурное наследие Татарстана и татарского народа».

«На данный момент проект «История письма европейской цивилизации» является уникальным и устанавливает стандарты сохранения письменного наследия для всех различных традиций письменной культуры. Для Института археологии очень значимо участие в этом уникальном для России проекте наравне с другими ведущими научными организациями России, такими как Санкт-Петербургский Институт истории РАН, Библиотека и Архив РАН, Институт русской литературы РАН и др. Участие Татарстана в проекте дает возможность включить в общероссийский контекст образцы восточной письменной традиции. Первыми образцами станут арабографичные рукописи, хранящихся в ИЯЛИ», – рассказывает Айрат Ситдиков, директор Института археологии им. А. Х. Халикова АН РТ.

Айрат Габитович Ситдиков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В итоге команда Института археологии вместе с питерским консорциумом разработала интернет-портал «История письма европейской цивилизации». Это стало первым этапом тесного сотрудничества с Институтом российской истории в Северной столице.

Новым этапом стала идея о разработке модуля презентации арабографичных рукописей на том же интернет-портале. В 2023 году к консорциуму подключается Академия наук РТ.

Археологи вместе со специалистами Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова сейчас работают над разделами, где будут размещены арабографические и древнетюркские рунические письменные памятники. Таким образом, произойдет осмысление татарской культуры в контексте российской традиции в мировом историко-культурном наследии.

«Если посмотреть географически, то Поволжье и Урал – это основное место проживания татар. И этот макрорегион находится в Европе. Поэтому логично рассматривать исламское и тюркское письменное наследие татар в рамках европейской цивилизации. Хотя татарский мир представляет собой своего рода синтез Востока и Запада», – считает Ильгам Гумеров, заведующий Центром письменного наследия ИЯЛИ АН РТ.

СПРАВКА

Что такое проект «История письма европейской цивилизации»?

Проект «История письма европейской цивилизации» под руководством члена-корреспондента РАН, директора СПбИИ РАН Алексея Владимировича Сиренова стартовал в 2020 г. Для реализации проекта создан консорциум во главе с СПбИИ РАН, куда вошли БАН (Отдел рукописей), Архив РАН (Санкт-Петербургский филиал) и ИРЛИ РАН (Пушкинский дом).

Алексей Владимирович Сиренов Фото: ru.wikipedia.org

Целью проекта является создание корпуса образцов письма в виде цифровых копий рукописных и эпиграфических памятников из крупнейших академических собраний и других российских и зарубежных коллекций. В результате реализации проекта должен появиться интернет-портал, где будут представлены образцы письма разных эпох, разных культур, сформированные по определенному принципу.

Интернет-портал «История письма европейской цивилизации» располагается по ссылке gis.spbiiran.ru.

Санкт-Петербургский Институт российской истории РАН: при чем тут Казань?

Санкт-Петербургский институт российской истории (СПбИРИ РАН) образовался на основе Ленинградского отделения Института истории АН СССР. В его стенах работали классики российской исторической науки. Это и академик Борис Греков, и востоковед Василий Струве, и автор знаменитого труда о Наполеоне Евгений Тарле. Одним словом, это сотни и тысячи людей, внесших неоценимый вклад в развитие исторической науки страны.

Что интересно, питерский Институт российской истории имеет связь и с Казанью. Так, петербургский институт известен горожанам как дом Лихачева.

Николай Петрович Лихачёв – это потомственный дворянин, уроженец Казанской губернии (Чистополь), выпускник Казанского университета и племянник археолога А. Ф. Лихачёва. Последний, как известно, стоял у истоков будущего Национального музея Татарстана.

Существенную часть архива питерского института составляет коллекция Николая Лихачёва. Он был не только ученым, но и собирателем русских и западноевропейских актов, рукописных книг, автографов и печатей. Речь идет о 12 340 единицах хранения, в числе которых свыше 700 старинных рукописных книг, а 122 книги относятся к древнейшим памятникам русского рукописного книжного искусства на пергамене и на бумаге XIII-XVI веков. Часть экспонатов из этой коллекции будут представлены в рамках конференции и в Казани. Таким образом, Лихачев стал символом, который объединяет две столицы.

«Все флаги в гости к нам»

Как гласит мусульманская мудрость, «каждый гость – это подарок от Аллаха», а другая народная мудрость добавляет: «И чем почетнее гость, тем выше статус мероприятия».

Новому руководству Академии наук Татарстана удалось за короткий срок наладить контакты с ведущими научными центрами большинства тюркских стран.

Так, ожидается очень внушительная делегация из Казахстана во главе с Шаином Мустафаевым, президентом Тюркской академии.

Узбекистан будет представлять вице-президент Академии наук Республики Узбекистан Бахром Абдухалимов (он специализируется по арабским странам и истории Центральной Азии). Из Баку прилетит директор азербайджанского Института рукописей имени Мухаммада Физули Теймур Керимли.

Не менее авторитетно будет представлена и российская наука. По сути, приезжают все главные хранители рукописного и печатного наследия России. Это и Елена Уханова из отдела рукописей и старопечатных книг Государственного исторического музея (Москва), и Александр Лифшиц, завотделом редких книг Научной библиотеки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, и завотделом рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) Алексей Алексеев, и директор по особо ценным фондам Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) Денис Цыпкин, и директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН Борис Базаров. Возможно участие и Ирины Поповой, завотделом рукописей и документов Института восточных рукописей РАН.

География участников: из российских регионов больше всего заявок на участие прислали Татарстан, Москва и Санкт-Петербург. Среди других российских регионов и городов – Карачаево-Черкесская Республика, Республики Саха (Якутия), Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Ивановская область, Севастополь, Великий Новгород, Пермь. Ожидаются гости из зарубежных стран – Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении.

«С любовью из Питера»: взгляд на Россию и Запад

Помимо научной части (об этом ниже) на площадке Национальной библиотеки РТ откроется уникальная выставка, которая представит Россию как мир, где переплелись Восток и Запад.

Санкт-Петербургский Институт российской истории на свою часть выставки под названием «История письма европейской цивилизации: Средние века и Новое время» привезет несколько десятков уникальных экземпляров из коллекции Лихачева и других архивов.

У выставки будет деление на «Памятники западноевропейской документальной письменности» и «Памятники кириллической документальной письменности».

К примеру, на стендах можно будет увидеть фрагмент сочинения «О кулинарном искусстве» Апиция, легендарного чревоугодника времён правления римских императоров. Его комментирует сподвижник правителя Флорентийской республики Анджело Полициано (XV век).

Есть экспонаты из истории повседневности: от завещания феррарского кузнеца Пьетро (1400 г.) и заемной кабалы крестьянина Левы Овдокимова на 2 четверти ржи (1570 г., августа 6) до патента английского короля Георга III, выданного подпоручику де Серрею о принятии его в полк французской пехоты (1795 г.) и судового свидетельства капитану брига «Хэспер» с подписями президента США Джеймса Мэдисона и госсекретаря Джеймса Монро (1812 г.).

Среди документов правителей – это послание Франческо Фоскари, дожа Венеции (1443 г.), сопроводительное письмо Альфонсо V, короля Арагона (1430 г.), грамота Карла Бургундского (1459 г.), послание папы римского Сикста IV к французскому дипломату Филиппу де Коммину (1473 г.) и послание Максимилиана I, императора Священной Римской империи (1517 г.).

Римский массал

Прибудут в Казань и интересные источники, связанные с эпохой Петра I. Например, можно будет увидеть Указ Петра I с личной подписью императора о даче солдат и провианта для корабля «Перл» (1714 г., июня 16) или жалованную грамоту Федору Матвеевичу Апраксину на графское достоинство (1715 г., декабря 31). Не остался без внимания и украинский след: «Универсал И. С. Мазепы войсковому товарищу Стародубского полка Ивану Михайловичу на пахотные поля и мельницу. 1704 г., мая 1».

Жалованная грамота (диплом) Петра I

«И алифа не знает»: что Казань покажет ученым

Татарстанцам также есть чем похвастаться. Казань – это один из центров исламской цивилизации. Поэтому письменная традиция на основе арабской графики – это живая традиция. Это наследие создавалось здесь и живо до наших дней.

О том, насколько глубоко была развита письменная культура на основе арабской графики, говорит одна уже позабытая поговорка. Когда хотели подчеркнуть невежество человека, то про него говорили: «Он не знает, что черта/палка – это буква алиф».

Отдельные стенды будут посвящены эпиграфике и памятникам нумизматики. Из фондов Музея археологии РТ можно будет увидеть уникальную коллекцию восточных монет: от серебряных дирхемов булгарского эмира Мумин бен Хасан (970-980) и плеяды Саманидов до монет ханов Золотой Орды Монке-каан (1251-1259) и Ариг-Буга (1260-1264).

Из эпиграфических памятников представят фрагмент надмогильного камня эпохи Казанского ханства с надписью: «… было, [Яр]мэк султан с[еид] бек из мира тленного в мир вечный [переселился]. [Пусть Аллах] помилует его» и другая с сохранившимся благопожеланием «...пусть Аллах освятит его могилу».

«Татарские интеллектуалы Казани знали толк в рукописях, и коллекции собраны со вкусом»

Обширные коллекции арабографичных рукописей и книг распределены по нескольким структурам. На выставку «Памятники арабографической письменности» экспонаты предоставят из фондов Центра письменного наследия ИЯЛИ им. Ибрагимова АН РТ и отдела рукописей и редких книг Национальной библиотеки РТ.

«Татарские интеллектуалы Казани знали толк в рукописях, и видно, что коллекции собраны со вкусом. Татарское письменное наследие отражает весь спектр мусульманских наук – от Корана и хадиса до медицины», – рассказывает Нурия Гараева из Центра письменного наследия ИЯЛИ. «Казань была на уровне мировых исламских центров. Татарский мир был одной из частей исламского мира», – соглашается коллега Гараевой Азат Ахунов.

Безусловно, одной из жемчужин казанской коллекции рукописей является сборник хадисов «Сахих» Бухари. Он датируется мартом-апрелем 1203 г. и представляет собой яркий образец багдадской школы каллиграфии. Он попал в хранилище из коллекций видного татарского интеллектуала, ученого и просветителя Ахмедхади Максуди (1868-1941), который также являлся братом депутата и советника Ататюрка Садри Максуди.

Будет на выставке и одно из самых популярных произведений по анатомии человека на мусульманском Востоке, отличающееся большим количеством изображений, – «Анатомия Мансура» под авторством Мансура ибн Мухаммада ибн Ильяса Ширази (XIV в.).

«Анатомия Мансура»

По мнению Нурии Гараевой, сегодня европейский мир старается не замечать роль исламской цивилизации. «Мы еще не осознаем, насколько сильно мусульманская наука повлияла на развитие западной цивилизации. С появлением удобной арабской графики и совершенной грамматики представители исламской цивилизации активно взялись не только за переписывание трактатов греческих философов или математиков, но и на основе работ предшественников создавать собственные труды. Мир ислама в эпоху Аббасидского халифата переживал настоящий Ренессанс. И когда начались крестовые походы, европейцы увидели, насколько высок уровень мусульманской науки. И «Трактат Мансура» – это один из тех примеров. Этот медицинский трактат был основным пособием по хирургии для западных университетов на протяжении продолжительного времени», – рассказывает казанский востоковед.

Возвращаясь к теме выставки, среди уникальных находок можно выделить предсигнальный экземпляр «Мукаддима...» («Введение…») богослова Шигабутдина Марджани (1818-1889) с пометками цензора Смирнова.

Будут на выставке и рукописные списки двух самых известных произведений татарской литературы – это известная поэма «Кысса-и Йусуф» («Сказание о Йусуфе», XIII в.) под авторством Кул Гали и сочинение Махмуда ал-Булгари «Нахдж аль-фарадис» («Открытые врата в райские сады», XIV в.). Оба в списках XVIII века.

Среди памятников эпохи XIX века – известный труд о жизни пророка Мухаммада, который был популярен в среде татарских мусульман – «Далаиль ал-Хайрат ва шаварик ал-анвар фи зикри ас-сала ‘ала-н-набий ал-мухтар» («Признаки благодеяний и яркие вспышки света в произнесении молитв об избранном Пророке») под авторством Мухаммада ал-Джазули (ум. в 1465 г). На выставке будет показана литография, отпечатанная в типографии Ивана Селезнева в Петербурге в 1845 г.

Историю татарской повседневности прекрасно иллюстрирует эпистолярный жанр. Это и документ о расторжении брака В. Апаная с Н. Утямешевой, который собственноручно переписан рукой богослова Ш. Марджани (1870 г.), и письмо муфтия Салимгарая Тафкилева Марджани (1884), и автограф-письмо видного татарского богослова и суфийского шейха Зайнуллы Расулева (1833-1917).

Западная ориенталистика представлена двумя старопечатными книгами – Francisci A Mesgnien Meninski. LEXICON ARABICO-PERSICO-TVRCICVM (Арабско-персидско-турецко-латинский словарь, 1780 г.), Georgii Wilhelmi Freytagii LEXICON ARABICO-LATINUM (Арабско-латинский словарь, 1835 г.).

Памятка: «О чем будут говорить ученые в Казани?» Название: Международная научная конференция «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России» Дата проведения: 17-19 октября 2023 года Место проведения: Национальная библиотека Республики Татарстан Организаторы: Академия наук Республики Татарстан, Санкт-Петербургский институт истории РАН, Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Библиотека Российской академии наук, Национальная библиотека РТ Участники: ведущие специалисты-источниковеды, текстологи, лингвисты и археографы, изучающие тексты латинского, греческого, кириллического, арабского, еврейского и других алфавитов, представляющие научные школы Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга, регионов РФ и ближнего зарубежья (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и др.)

Основные направления работы конференции:

• письменная культура народов России в контексте развития письма европейской цивилизации;

• греческое, латинское, армянское, грузинское, глаголическое, скандинавское руническое, пермское письмо в истории Европы;

• кириллическое письмо как компонент письменной культуры;

• памятники еврейского письма: место, роль и значимость в историческом контексте;

• истоки тюркской письменности: руника и уйгурика;

• арабское письмо как феномен культурной эволюции восточной цивилизации;

• роль нумизматики в деле изучения письменной культуры.

Арслан Минвалеев, Владислав Безменов

«Миллиард.Татар»