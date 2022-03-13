История «Парижки»: как улица в Казани стала торговым центром притяжения для мусульман

История по спирали

Улица Парижской Коммуны находится в самом сердце Старо-Татарской слободы. C XVIII века на этой территории были городские рынки: Конный и Сенной базары. Здесь же появляются татарские мусульманские кварталы с мечетями. Таким образом, Сенной базар стал центром татарской торговли. В этих районах проживало много татарских купцов и имамов.

Улица Парижской Коммуны находится в самом сердце Старо-Татарской слободы. В этих районах проживало много татарских купцов и имамов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

История повторилась 100 лет спустя: на Парижской Коммуне появился «мусульманский квартал». Ему предшествовало возвращение общине мечети «Нуруллы».

Сегодня здесь если не аналог «мусульманского Сити», то как минимум место притяжения для мусульманок и модниц. Главным якорем квартала стали магазины мусульманской одежды. Само название улицы «Парижская Коммуна» будто бы указывает на это.

Наряды для никаха и униформа для медресе

Одним из первых шагов возрождения «мусульманского квартала» в Казани стало открытие ателье и салона-магазина «Эбиволь» в 1995 году. Изначально он позиционировался как производитель национальной одежды.

«Нашей задачей было сохранить компонент татарского искусства – мы внедряли узор. Начинали с платьев для никаха, потому что девушкам хотелось пройти этот обряд. И первое знакомство с мусульманской одеждой проходило именно через наряд для никаха», – рассказывает владелица магазина Татьяна Забегина.

Парижская Коммуна активно развивалась уже как центр мусульманской одежды и товаров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Все поменялось в 1998 году, когда ДУМ РТ обратилось к Забегиной с просьбой одеть первый курс девочек, которые учились в медресе «Мухаммадия», и прочитать им лекции о том, как одеваться по закону шариата.

Шло время, Парижская Коммуна активно развивалась уже как центр мусульманской одежды и товаров. К 2005 году начал расти спрос, и появились первые магазины одежды для мусульманок: кто-то привозил одежду из Турции, а другие открывали свои местные производства. Среди «первопроходцев» можно выделить магазины одежды «Муслима», «Галия» и «Латифа». Концепция торгового центра мусульманской одежды отлично подошла для площадей опустевшего ТЦ «5 звезд» (ныне «Восточный»).

Как открывали Киргизию для Казани

Уже тогда стало понятно, что на фоне растущего спроса предложений лейблов недорогих марок мусульманских нарядов недостаточно. С 2008 года недорогой текстиль стали закупать из Киргизии, которая уже тогда славилась своим так называемым бишкекским самопошивом. Пионером, открывшим казанцам недорогие наряды из Средней Азии, стал магазин «Айнур». Он до сих пор держит ценовой сегмент «средний минус»: доступно по стоимости и довольно достойное качество.

«Когда я пришла к религии, мне нужно было сменить гардероб. Тогда я пошла в единственный тогда центр мусульманской одежды – в «5 звезд» на Парижской Коммуне. Цены и маленький выбор меня поразили. В основном на прилавках были праздничные наряды и платья для никаха. В течение года я изучала рынки мусульманской одежды и решилась поехать в Бишкек и закупаться там для продаж. Первые два года я стояла «в минусе», но на третий год мы уже начали раскручиваться», – рассказывает Айнура, владелица одноименного магазина.

По ее словам, в Бишкеке она нашла швей, которые шили еще по Госстандарту СССР. Для заказа выбирали исключительно натуральные ткани.

С 2008 года недорогой текстиль стали закупать из Киргизии, которая уже тогда славилась своим так называемым бишкекским самопошивом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С тех пор фэшн-рынок на Парижской Коммуне поделили между собой Турция, Киргизия и местное производство. И за последние 15 лет открылось и закрылось немало магазинов.

Парижская Коммуна стала центром притяжения для мусульман не только со всего Татарстана, но и со всей России. Сюда в том числе приезжают мусульманские предприниматели для оптовых закупок.

Портрет покупателей: от туристов и участников никахов до мусульманских модниц

Кто же главный покупатель мусульманского квартала? Зайтуна из магазина Olivia (ТЦ «Восточный») для себя делит клиентов на несколько групп. Одна из самых многочисленных – так называемые этнические мусульмане, светские татары. Про «Парижку» они вспоминают, когда возникает вопрос: «А где мне купить наряд на никах друзей?» или же девушке предстоит мусульманское бракосочетание.

Но случается и так, что те, кто закупался для разового мероприятия, проходят через различные трансформации и находят свою дорогу к Аллаху. И тогда возникает желание «покрыться», то есть «облачиться в хиджаб».

Про «Парижку» часто вспоминают, когда возникает вопрос: «А где мне купить наряд на никах друзей?» или же девушке предстоит мусульманское бракосочетание Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Они заходят в любой понравившийся магазин, где им помогают облачиться по всем канонам религии. В ТЦ к процессу могут подключиться и продавщицы соседних магазинов. Тогда процесс нарядить девушку становится коллективным.

В выходные на «Парижку» приезжает много людей из районов Татарстана. Они, как и гости из Средней Азии, предпочитают более бюджетные варианты. Мигранты, привыкшие торговаться на родине, эту технику покупок активно применяют и на «Парижке». Но в большинстве случаев безуспешно. То ли дает о себе знать Европа, то ли коллекции и так из низкого бюджетного сегмента.

В ТЦ «Нурлы» магазины Al-kibla и Malika так же отметили, что приходят в основном туристы, светские и старшее поколение.

Многие городские мусульманки часто обходят стороной бюджетные ТЦ, предпочитая брендовые магазины (они обычно размещаются в помещениях с отдельным входом) либо заказы в интернете.

В Казани есть предложения и для молодежной аудитории. «Основная часть наших клиентов – этнические мусульмане. У меня еще есть линия абай (мусульманское широкое платье, часто в виде накидки), а их берут именно соблюдающие молодые мусульманки», – рассказала владелица бренда Malika.

В Казани есть предложения и для молодежной аудитории Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Абайи (накидки) действительно начали пользоваться спросом среди молодых девушек. Об этом говорила и владелица магазина Ademi. Они привозят одежду из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Хозяйка магазина Екатерина – обычная русская женщина, которая влюбилась в мир Востока. Она привезла несколько платьев и предложила местным девушкам. Новый стиль прижился в Казани.

Смерть или перерождение?

Мировая тенденция – кризис классического стрит-ритейла – не обошла стороной район Парижской Коммуны. В разговорах с владельцами все больше звучат пессимистические нотки, все чаще говорят о проблемах с трафиком и снижении среднего чека. Не последнюю роль сыграла и пандемия.

Но проблемы на рынке мусульманской одежды Казани возникли задолго до ковида. Итак, почему же умирает стрит-ритейл на «Парижке»? Попытаемся ответить на этот вопрос.

Как казанские бизнесмены и леди в пандемию сделали ставку на интернет

«Маркетплейсы», «электронная торговля» – эти слова уже давно перестали быть заклинаниями из мира финансовых аналитиков и журналистов деловых СМИ, прочно войдя в нашу повседневную жизнь. Некоторые бизнес-леди казанской «Парижки» быстро сориентировались в новых реалиях. Два казанских бренда перестроились, и теперь все их продажи – в интернете, а продукция расходится по стране и миру.

Два казанских бренда перестроились, и теперь все их продажи – в интернете, а продукция расходится по стране и миру Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Так, бренд Ilsiyar работает с 2011 года. Они производят довольно специфическую для Казани одежду – строгую, полностью соответствующую всем требованиям шариата (абайи, никабы и т. д.). Ассортимент небольшой, но бренд довольно популярен, особенно в консервативных кругах мусульман, но таковых в Казани оказалось немного. Однако за счет активного продвижения в интернете магазин выжил в пандемию и продолжает расти. В итоге на онлайн приходится 80% всех продаж. Из них около 20% – зарубежные покупатели, 60% – различные регионы России.

Сеть магазинов «Амира» производит одежду для мусульманок с 2013 года. И особенно славится низким ценником и хорошим качеством. За это время у бренда наработалась приличная клиентская база, большая часть которой – за пределами Татарстана. Ежедневно они отправляют от 20 до 70 посылок, что в разы больше, чем продажи в их офлайн-магазинах. Как рассказывает сама владелица бренда Лилия Зиганшина, пандемия подтолкнула их к расширению отдела онлайн-продаж. В этот период они закрыли несколько магазинов по Казани, а интернет-продажи компенсировали потери от закрытий. В дальнейшем они не планируют открывать офлайн-точки и расширяться будут только в сфере производства и онлайн-продаж.

Перекормили…

Закон экономики гласит, что при увеличении предложения обнаруживается эффект снижения цен и эффект увеличения количества продукта. Когда чего-то становится слишком много, оно начинает дешеветь.

Казанская «Парижка» сейчас переживает последствия перенасыщения. Большинство опрошенных владельцев магазинов заявили о проблеме с переизбытком товара. Появилось очень много местных производителей и зарубежных поставщиков. К этому добавляется то, что в масс-маркете светской одежды сейчас можно найти подходящие модели и для мусульманок (достаточно вспомнить, что Gloria Jeans для рекламной кампании привлекла модель в хиджабе).

Большинство опрошенных владельцев магазинов заявили о проблеме с переизбытком товара Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Магазин Al-kibla, находящийся в ТЦ «Нурлы» на той же Парижской Коммуне, шьет уже 12 лет. «Сейчас особо не востребована мусульманская одежда, уже начался переизбыток. Нашим мусульманам не интересно то, что здесь предлагается. Закупаются в основном туристы или обычные светские люди. И здесь теперь такой район, где люди не покупают дорогую одежду», - сетуют продавцы в магазине.

С коллегами согласны и соседи по ТЦ из магазина Noor: здесь подтвердили, что зимой уровень продаж серьезно упал. А самый сезон – с ранней весны и до начала сентября. Некоторые магазины выживают только за счет маржи, вырученной в летний период.

Одновременно продавцы негодуют от требовательности покупателей. Они ставят условия, которые производители не могут выполнить: чтобы вещь была за 500 рублей и носилась 10 лет, а еще была «и в пир, и в мир» и всегда соответствовала последнему писку моды.

Перегретый рынок аренды

На улице Парижской Коммуны есть два главных маркета – ТЦ «Восточный» (бывшие «5 звезд») и новенький ТЦ «Нурлы». В обоих торговых центрах отмечается большая «текучка» – магазины закрываются, не успев открыться. Но если в «Восточном» пустые места заполняются сразу, то у «Нурлы» с этим проблемы. Все дело в стоимости аренды помещения. В новом, более «современном» ТЦ аренда значительно выше.

«Здесь были отделы, они закрылись именно потому, что низкая активность продаж, а аренда довольно высокая, еще платить зарплату продавцу и налоги – не окупается. В основном здесь закрываются те магазины, у которых по городу еще есть филиалы. Хорошо держатся магазины мусульманских товаров», – жалуются продавцы из ТЦ «Нурлы».

Зимой уровень продаж серьезно падает. А самый сезон – с ранней весны и до начала сентября Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Помимо классических моллов в мусульманском квартале представлен и стрит-ритейл, уличные магазины. Правда, из отдельно стоящих точек выживают немногие. К примеру, здесь было открылся магазин под новым брендом Jon’s, но предприниматели были вынуждены закрыться летом 2021 года. Закрытие магазина владельцы объяснили переизбытком, кризисом и проблемами с арендой.

«Нам приходилось несколько раз менять помещение, а условия для предпринимателей не самые лучшие. Аренда была от 50 до 80 тысяч в месяц. Работу с этим брендом пока отложим. Но на Парижской Коммуне открываться не хочу и вам не советую», – рассказала хозяйка магазина.

Как спасти «Парижку»?

Рецептов, как это сделать, нет ни у кого.

Владелица бренда «Латифа» Камиля Хусаинова в шутку предложила вариант из недавнего советского прошлого – создать искусственный дефицит: «Сейчас очень выросла конкуренция, и переизбыток такой, какого никогда не было. Спрос упал, а предложение растет. Вскоре это может привести к еще большему кризису. Решение одно – мы, все производители, должны перестать производить (смеется). Особенно это касается сферы никаха. Конечно, это только теория, на такое никто не пойдет, но другого выхода я не вижу».

«Решение одно – мы, все производители, должны перестать производить. Особенно это касается сферы никаха» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К похожему решению пришел магазин-ателье «Эбиволь». Когда на рынке начали массово появляться новые дизайнеры и магазины, «Эбиволь» оставил активное производство, и перешел на эксклюзив – исторические костюмы.

«Про спрос я могу сказать следующее: есть рынок, где спрос рождает предложение, – это классика, а есть другое, когда кто-то делает вещь, а потом эту вещь спрашивают», – резюмирует директор ателье Татьяна Забегина.

Наргиза Амруллаева, «СНЕГ»