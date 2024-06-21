История пациента ДРКБ и Лениногорской ЦРБ победила в конкурсе «Ак чэчэклэр»

Победителем номинации «Уникальный случай» конкурса «Ак чэчэклэр» стала команда Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) и Лениногорской центральной районной больницы. Медики не раз спасали жизнь мальчику, который пережил клиническую смерть, но несмотря на тяжелые диагнозы с помощью врачей сейчас маленький герой растет и развивается по возрасту.

Когда маленькому Степану был всего один месяц, у него нашли опухоль почки. Ее удалили. Медики установили, что образование доброкачественное, но после операции у мальчика проявилась хроническая почечная патология.

Через полтора года из-за ОРВИ у ребенка нарушилась функция почек, а уровень калия в крови был критически высоким. Для дообследования и подготовки к дальней поездке в ДРКБ пациента повезли из родной Бугульмы в Лениногорск. По дороге у мальчика случились генерализованные тонико-клонические судороги, произошли остановка дыхания и кровообращения.

В состоянии клинической смерти его доставили в детский стационар Лениногорской ЦРБ и передали детским реаниматологам, которые продолжили сердечно-легочную реанимацию, стараясь привести мальчика в чувства. Спустя полчаса сердце забилось, но шансов на сохранение функции коры головного мозга практически не было.

Обследование выявило критическую гипонатриемию – это задержка жидкости в организме, которая приводит к резкому снижению количества натрия в крови, это состояние могло вызвать отёк мозга. Малышу требовался диализ, но в районной больнице не было необходимого оборудования, а везти мальчика в Казань было опасно из-за угрозы повторной клинической смерти. Тогда врачи ДРКБ приняли решение доставить необходимую технику к малышу. Весь путь до больницы медики республиканской клиники продолжали дистанционно консультировать Степу.

Прибыв на место, выездная бригада ДРКБ наладила оборудование, начала лечение и смогла стабилизировать состояние мальчика. Через два дня Степу перевезли в реанимацию ДРКБ. Компьютерная томография головного мозга не выявила грубых повреждений. Проведя три дня в медикаментозном сне на ИВЛ, после пробуждения Степа смог открыть глаза и узнал маму.

Пациента готовили к переводу в отделение реабилитации, когда случилось очередное ухудшение – перитонит. Из-за долгого отсутствия кислорода в организме во время клинической смерти произошла ишемия кишечника, со временем стенки толстого кишечника повредились настолько, что содержимое органа попадало в брюшную полость. Степе вновь потребовалось оперативное вмешательство, в ходе которого хирурги сформировали специальную трубку для выведения кала наружу. Но Степа справился и в этот раз.

Однако из-за стомы и болезни почек мальчик не набирал вес, начались проблемы по неврологии. Он вновь поступил в реанимацию ДРКБ с показаниями к хронической заместительной почечной терапии. У таких маленьких пациентов обычно используется перитонеальный диализ, но в данном случае это было невозможно, тогда для Степы подобрали программу интермиттируещего гемодиализа. Так, в истории отделения искусственной почки ДРКБ Степа оказался самым маленьким пациентом, которому успешно применили данный вид терапии. Тогда консилиум принял решение о необходимости раннего проведения реконструктивной операции на кишечнике. В течение месяца состояние Степы было стабилизировано, ему успешно провели оперативное лечение. На этот раз послеоперационный период прошел гладко, функция кишечника полностью восстановилась, улучшилось состояние почек.

Сейчас Степе уже три года, и несмотря на пережитые трудности, мальчик живет обычной жизнью, растет и развивается по возрасту.