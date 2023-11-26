История одной фотографии Рамиля Гали: выход Мавроди из тюрьмы

Фото: © Рамиль Гали

«Эта съемка для «Комсомольской правды» оказалась интересна и сложна тем, что нужно было угадать два обстоятельства, – рассказывает фотограф «Татар-информа» Рамиль Гали. – Во-первых, нужно было понять, из каких ворот тюрьмы выпустят Мавроди. Если не угадаешь с выходом (а их было два), будешь снимать только спины журналистов. Во-вторых, неизвестно было, какая машина его увезет.

Нам, естественно, сообщили только дату освобождения, но не время. Поэтому тюремная площадь была заполнена журналистами уже с утра. Пока ждали, я походил по парковке и решил, что за Мавроди, скорее всего, приехал черный Brabus с крепкими ребятами внутри. Потом понаблюдал за выходами из тюрьмы и встал у того, где дверь открывалась чаще.

Стояли мы около часа, я все время «грел» камеру, чтобы она была наготове, и когда гремел засов, сразу делал серию кадров. Наконец, выпустили Мавроди, я сделал серию. Тут же у этого выхода собралась толпа, я продрался сквозь нее и побежал к черному джипу. И Мавроди повели именно к нему, то есть мне еще раз повезло.

Фото: © Рамиль Гали

Опять набежала толпа, прижала меня к джипу, да так, что, отъезжая, он меня как следует обтер. На мне были белые брюки, и я их так и не отстирал, пришлось выбросить. Так что эта фотография встала мне дорого (смеется)».

Освобождение Сергея Мавроди произошло 22 мая 2007 года. Все время следствия и судебного разбирательства (более четырех лет) он провел в СИЗО «Матросская тишина» в Москве.