История одной фотографии Рамиля Гали: Вилли Токарев в образе

Фото: © Рамиль Гали

«Фотографию Вилли Токарева – не эту, а другую, о которой и пойдет в основном речь, – я сделал в казанском УНИКСе, – рассказывает фотограф «Татар-информа» Рамиль Гали. – Я снимал его сидящим за фортепиано, тут пошел дым от дым-машины, и получился такой эффект, как будто он сидит в кабаке и поет свои кабацкие песни. То есть сюжет для Токарева – лучше не придумаешь. В итоге напечатал большую фотографию и подарил ему.

Потом видел, как у него брали интервью в Москве, так он достал эту фотографию и говорит: вот друзья из Казани подарили (смеется).

А потом, уже через много лет, когда он опять приезжал в Москву со своей молодой женой, мы опять немного поговорили, и я спросил – жива ли та фотография? И он сказал, что она висит на стене у него дома».