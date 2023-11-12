История одной фотографии Рамиля Гали: туманное прошлое Юрия Лужкова

Фото: © Рамиль Гали

«Это середина 2000-х, начало сентября. Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Юрий Лужков и Патриарх Алексий II (он слева, его лица не видно) сидят рядком на временной трибуне у здания мэрии на Тверской напротив памятника Юрию Долгорукому, – рассказывает фотограф «Татар-информа» Рамиль Гали, работавший в Москве в 90-х и нулевых годах. – Сверху, начиная от площади Маяковского, стоит наготове ряженая толпа – скоморохи, артисты, массовка, чем-то это напоминает первомайскую колонну советских времен. Они должны двинуться условно в 10:00.

Но – и в этом-то все дело – Москву тогда накрыл густейший туман. Видимость составляла метра два или три. И когда время подошло, Путин обращается к Лужкову: «Юрий Михайлович, ну давай, открывай парад-то!» С улыбкой это говорит, как бы подкалывая.

И после этого происходит некое чудо, я никогда такого не сидел. Сверху вдруг появляется круглый солнечный луч, точно между этой трибуной и памятником Долгорукому, и туман прямо на глазах начинает с этой точки расходиться. И буквально за пять минут он рассеивается. Может быть, это был технический разгон облаков, не знаю.

А гримаса у Лужкова при этом такая, как будто он сейчас заплачет и в то же время засмеется».