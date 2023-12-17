История одной фотографии Рамиля Гали: «Нет билетов»

Фото: © Рамиль Гали

«Снимок называется “Нет билетов”, он был сделан в 1987 году, – рассказывает фотограф «Татар-информа» Рамиль Гали. – Это семейная пара, которая приехала в Татарстан из одной из южных союзных республик. Сняв их, я подошел и пообщался с женщиной. В молодости она уехала туда по распределению или по какой-то другой причине, уже не помню, и там вышла замуж за местного мужчину. Но в какой-то момент ей пришлось оттуда уехать, муж поехал с ней. Он, как видим, заботливо накинул ей на плечи свой пиджак.

Они только что уехали из одной из деревень Камско-Устьинского района, где старший, наверное, председатель, сказал им, что жилья для них нет. И вот они приехали на пристань, но билетов до Казани тоже уже нет, и они сидят на берегу в раздумьях и в расстройстве из-за такой полосы жизни, когда и там не сложилось, и на родине не принимают. Получился такой оттиск того времени».