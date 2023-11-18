История одной фотографии Рамиля Гали: как пожарный рискнул собой ради искусства

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В конце 1980-х мы с журналисткой Татьяной Улескиной, которая специализировалась на происшествиях, ходили по пожарным частям Казани, – рассказывает фотограф «Татар-информа» Рамиль Гали. – В тот день в одной из них пожарные тренировались на полосе препятствий. Мы это дело поснимали, и я подумал, что все это уже наскучило читателям. И предложил: “А давайте вы будете кого-нибудь "спасать" – ребенка, например?”

Напротив части стоял трехэтажный дом, в котором, как выяснилось, жили эти пожарные. И один из них говорит: “Я как раз живу на третьем этаже, давайте снимем спасение моего сына”.

Так и порешили, я зашел в его квартиру, мы с мальчиком вышли на балкон, и к нам снизу подняли лестницу на пожарной машине. Я забрался на перила балкона (они были широкие) и приготовился снимать. Снизу кто-то придерживал меня, чтобы я не слетел.

И вот по выдвижной лестнице взбегает тот самый пожарный, отец мальчика. Но когда он достигает нашего балкона, фиксатор лестницы вдруг вылетает, и ее верхняя часть едет вниз. И нога пожарного оказывается зажатой между двумя перекладинами, то есть этим фиксатором становится его стопа. Все это между вторым и третьим этажом.

Выдернуть ногу он может, но тогда лестница начнет дальше складываться. Ему, конечно, очень больно, но он терпит. Страховавший меня пожарный бросает меня и держит теперь за руку своего товарища. А я фотографирую, как мы спасаем пожарного – уже по-настоящему. Рядом стоят еще три машины, но ни у одной из них лестница почему-то не работает. Он уже чуть не плачет, я тоже не знаю, что делать, вытащить его мы не можем.

В итоге все-таки подъехала еще одна машина с работающей лестницей. Ее как бы подставили под пожарного, и он смог на нее перескочить.

Нога, слава богу, не сломалась и вообще обошлось без последствий, но больше никогда в жизни я не придумывал никаких ситуаций. Хватило этой учебной, из которой получилось боевая».