История одной фотографии Рамиля Гали: как мы не узнали великую актрису

Фото: © Рамиль Гали

«Софи Лорен не раз приезжала в Москву, и в один из таких ее приездов с благотворительными целями я задумал начать снимать ее прямо по прилете, – рассказывает фотограф «Татар-информа» Рамиль Гали. – Кое-как напросился в компанию к оператору (организаторы планировали только видеосъемку), и мы со всей нашей техникой и штативами встали у входа в VIP-терминал. Но самое смешное, что мы не узнали великую актрису! (Смеется.) Она прошла в компании людей, в больших темных очках, волосы немного прикрыли лицо, так что мы ее просто не заметили. И тут нас хлопают по плечу: «А чего вы не снимаете? Она уже прошла».

Бросились ее догонять, догнали метров через пятьдесят, и она, никак не проявив недовольства, хотя наверняка нас заметила и, наверное, ждала нашего подхода, позволила ее сфотографировать и дала видеоинтервью. Вообще в любой ситуации Софи Лорен вызывала восхищение тем, как она держалась: благородно, очень естественно, всегда с улыбкой.

В тот ее приезд, благодаря договоренности с организаторами, мне удалось поснимать ее эксклюзивно. Одна из таких съемок была на банкете в ресторане гостиницы «Россия», там у меня возникло ощущение, что она немного ошалела от количества спиртного, которое ей предлагали.

А чуть раньше в тот же день Софи Лорен посещала детскую больницу, на заходной фотографии именно этот сюжет. В кадре вместе с ней – известный кардиохирург Лео Бокерия».