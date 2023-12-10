История одной фотографии Рамиля Гали: «Как меня приняли за китайца»

Съемка циркового шоу «Лебединое озеро» из Шанхая была категорически запрещена

Фото: © Рамиль Гали

«В 2006 году в Россию приехало цирковое шоу «Лебединое озеро» из Шанхая, – рассказывает фотограф «Татар-информа» Рамиль Гали. – Как написали потом в газете, в которой я тогда работал, «в Москве показали самый красивый цирк и самый опасный балет». Например, танец маленьких лебедей там исполняли акробаты, причем в виде не лебедят, а лягушат, и самое главное, делали они это на руках.

Перед представлением режиссер и главные герои шоу встретились с прессой в цирковом училище. Мне тогда запомнились слова режиссера: «Мы известны даже в Поднебесной, нас там высоко ценят». То есть, как я понял, пробиться в миллиардной стране гораздо сложнее, чем, например, у нас.

На встрече объявили, что на следующий день в Кремлевском дворце пройдет генеральная репетиция шоу, которую мы можем посмотреть. И назавтра я, потирая руки, поехал туда, но в дороге мне позвонили из редакции и направили на другую съемку. Так что на репетицию цирка я опоздал часа на два.

Рамиль Гали: «Китайцы подумали, что я кремлевский фотограф, которому все можно, а российская служба безопасности решила, что я фотограф из Китая» Фото: предоставлено Рамилем Гали

И вот я приезжаю, забегаю за кулисы и вижу артистов, которые исполняют цирковые и балетные номера. Жестами начинаю просить их позировать – заставляю и так и сяк, они с некоторым удивлением на меня смотрят, но делают все, что прошу. Краем глаза вижу людей в черном, которые тоже почему-то за мной внимательно наблюдают.

Постепенно пробираюсь к самой площадке, где идет представление, там тоже вовсю снимаю. Подхожу уже к краю сцены и тут слышу, как меня окликают. Оборачиваюсь – в первом ряду сидит пресса, и кто-то из фотографов говорит: «Рамиль, ты чего, съемка же запрещена категорически!» Я, ничего не понимая, сажусь рядом с ними, зачехляю камеру. И тут до меня доходит, что китайцы подумали, что я кремлевский фотограф, которому все можно, а российская служба безопасности, охранявшая репетицию, решила, что я фотограф из Китая, приехавший в команде этого шоу. Видимо, похож на китайца! (Смеется.) Вот так получился нежданный эксклюзив».