История одной фотографии Рамиля Гали: «Дед Мороз-то ненастоящий!»

Фото: © Рамиль Гали

«Сразу скажу, что это на сто процентов постановочный кадр, – рассказывает фотограф «Татар-информа» Рамиль Гали. – В одной из московских газет, где я тогда работал, такое практиковали. Наверное, не стоит считать это обманом читателя – в том случае, если аналогичный сюжет можно встретить и в жизни.

Идея возникла, когда один из читателей написал нам с возмущением, что Дед Мороз пришел на новогодний утренник к его ребенку «не совсем в форме», с помятой бородой (смеется). Мы немного изучили вопрос и узнали, что Снегурочки нередко провожают своих «дедушек» до дома после работы, потому что те не выдерживают новогоднего нон-стопа. И мы решили снять сюжет, где нетрезвому Деду Морозу помогают милиционеры (это примерно 2007 год, тогда была еще милиция).

Недалеко от редакции как раз был милицейский участок. Мы переодели нашего сотрудника, вышли и стали ждать какую-нибудь патрульную машину. И когда ее увидели, он притворился, что ему плохо, сел на землю, а я стал махать руками. Милиционеры остановились, я объяснил, что с дедом все хорошо, что у нас постановочная съемка и нужно помочь газете.

К нашему удивлению, они согласились и по моей просьбе сыграли то, что нужно, – аккуратно подняли Деда Мороза».