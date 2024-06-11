История об избиении бойца СВО в дорожной разборке в Казани оказалась фейком

Сегодня в ряде СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено, как в Казани несколько водителей устроили потасовку. В публикациях отмечалось, что конфликт произошел на улице Чуйкова между несколькими уроженцами стран СНГ и мужчиной, который кричал, что он – участник СВО.

По данным местных телеграм-каналов, поводом для конфликта стало то, что один автомобиль подрезал другой. На видео мужчина, представившийся участником спецоперации, эмоционально отчитывает обидчиков. После этого, по данным телеграм-каналов, участники конфликта написали заявления в полицию.

Как стало известно «Татар-информу» из собственного источника, мужчина не является участником СВО. Мужчине 32 года, он ранее был судим по нескольким уголовным статьям, недавно вернулся из мест лишения свободы, а в настоящее время находится на учете в полиции под административным надзором.

К слову, обе стороны конфликта свои заявления из полиции забрали.