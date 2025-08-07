История несломленного Ангела: боец из Нурлата продолжил службу после ранения

На фото: военком Нурлата Загир Абдуллин, председатель исполкома Татарстанского регионального отделения «Боевое братство», генерал-майор Вениамин Чубаренко, Ангел, глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев / Фото предоставлено Лейсан Галиевой.

Участник СВО Владимир Коренков из Нурлата продолжает служить Родине, несмотря на тяжелое ранение. Сегодня он работает в Нурлатском военкомате. Но еще год назад, 8 августа 2024 года, Владимир, позывной Ангел, чудом остался жив, получив тяжелейшее ранение в зоне СВО. Правая нога была раздроблена, ее не удалось спасти. Однако и это не смогло сломить дух 57-летнего офицера.

Свою службу Родине он начал в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года – тогда Владимиру было уже 54. Командование быстро оценило его организаторские способности, критическое мышление и умение принимать решения – и назначило его командиром гранатометного взвода.

Первое боевое крещение боец получил в Луганской Народной Республике. За плечами – штурмовые операции и удержание освобожденных позиций в населенных пунктах Нововодяное, Прогресс, Волчанское, Бердачи, Степовое.

«Брали населенные пункты один за другим», – вспоминает Владимир. Он награжден медалями «За боевые отличия», «За храбрость», «За боевые заслуги», «За освобождение Нововодяного», а также орденом Жукова.

«За каждой из этих наград – работа всего взвода, – подчеркивает офицер. – Без своих бойцов я бы не справился. Каждый стал мне как сын или брат. И я всегда хлопотал, чтобы и их отмечали наградами».

В августе 2024 года Владимир был тяжело ранен. «Понимал, что сам не дойду. Сослуживцы вынесли меня буквально на руках. Потом был госпиталь в Москве, месяцы восстановления…» – делится боец.

Правую ногу спасти не удалось – ампутация. Казалось бы, на этом можно было бы завершить службу, но не для Владимира Коренкова.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой.

Даже находясь в госпитале, он не сидел сложа руки – прошел трехмесячные специальные курсы, получил диплом и подписал контракт с Министерством обороны РФ. Сейчас он работает в Нурлатском военкомате, занимается вопросами призыва.

«Расстаться с армией? Даже мысли такой не было, – говорит офицер. – Служба – это не только автомат и окопы. Это дисциплина, ответственность, помощь тем, кто готовится защищать Родину».

Год, прошедший с момента ранения, изменил многое, но не сломил дух бойца. «Жизнь разделилась на «до» и «после», но я понял: «после» – это не конец, а новая глава, – рассуждает Владимир. – Я жив, вижу семью, воспитываю внуков, продолжаю служить. Потеря ноги – это цена, которую я заплатил за жизнь».

Главная опора и вдохновение для бойца – его семья: «Благодарен супруге, дочерям, внукам. Их поддержка не позволила сломаться. Рад, что вижу, как они растут. Это счастье».

Владимир Коренков также отметил поддержку со стороны руководства района и Фонда «Защитники Отечества», благодаря которым он смог пройти восстановление и найти себя в мирной, но такой же важной службе.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.