«История не забыта »: в Казани выложили изображения танков Т-34 и Т-70 из 25 тыс. свечей

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

В Казани состоялась ежегодная акция «Огненные картины войны». В этот раз из 25 тыс. свечей было выложено изображение советских танков Т-34 и Т-70 и самого танкиста с надписью «Мы помним» и чуть ниже – «Колхозник Татарии». Такие акции особенно важны для того, чтобы не позволять искажать историю нашей страны, отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Сегодня мы чтим историю, которую многие стремятся исказить и уничтожить. Мы – те, кто должен ее защищать и рассказывать правду нашей молодежи. Акция “Огненные картины войны” – это еще одно подтверждение тому, что Великая Отечественная война – это большой подвиг не только на поле битвы, но и трудового народа», – сказал министр.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Изображения были выбраны не случайно. В годы войны в ТАССР был организован сбор средств, на которые были приобретены танки Т-34 и переданы фронту.

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны отпечатался в душе каждого жителя нашей страны, и несмотря на то, что прошло более 80 лет, практически у каждого есть своя история, связанная с этими трагическими событиями, добавила координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с Единой Россией», член регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» в Татарстане Ольга Павлова.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«Мы должны отдавать дань уважения тем, кто шагнул в бессмертие и сохранил для нас эту страну. Нужно приходить сюда с детьми. Здесь будет огненная картина танка, на которые собирали деньги простые люди», – отметила она.

Зажигая свечи сегодня, люди показывают, что они достойны своих предко, которые ценой своей жизни отстояли ту сложнейшую Победу, заявила руководитель народного гуманитарного движения «За Победу» в Казани, участница федерального проекта «Жены героев», супруга участника СВО Евгения Коцарь.

«Наш город и республика славится тылом. Как тогда, так и сейчас, мы встали на защиту и очень поддерживаем наших ребят на передовой», – сказала она.

Среди почетных гостей мероприятия был участник СВО из Казани, командир мотострелкового взвода Эльнар Фатхуллин.

«История на сегодняшний день не забыта и продолжается. Молодежь должна знать, что каждая победа доставалась огромной ценой. Важно, чтобы помнили наших дедов и прадедов, которые завоевывали их», – отметил он.

Фатхуллин подчеркнул, что борьба с фашизмом началась более 80 лет назад и продолжается до сих пор в зоне СВО – сегодня пришла пора искоренить его, безучастным оставаться невозможно.

После торжественной части все желающие смогли зажечь свечи, после чего изображения танков Т-34 и Т-70 и танкиста окрасились огнями.