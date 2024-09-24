История Эмиля Гарипова: 6 лет ждал шанса, блеснул в «Ак Барсе», завершил карьеру в 33

Казанский воспитанник Эмиль Гарипов пробивался в «Ак Барс» долгой тернистой дорогой

Фото: © «Татар-информ»

Ждал своего шанса на скамейке шесть лет

Казанский воспитанник Эмиль Гарипов пробивался в «Ак Барс» долгой тернистой дорогой. Годами он оставался сменщиком различных вратарей, приглашенных со стороны, но никак не мог убедить тренера Зинэтулу Билялетдинова в том, что достоин быть на месте главного вратаря.

Стабильностью Гарипов никогда не отличался. А в матчах, в которых ему давали шанс периодически ошибался. Место основного вратаря ему не удавалось завоевать даже учитывая затянувшийся этап поиска достойного голкипера после 2012 года (тогда Казань покинул любимец местной публики Петри Веханен). Временной заменой стал швед Андерс Нильссон, выдавший отличный сезон с космическими показателями: выше 94% отраженных бросков и коэффициент надежности 1,6 пропущенных шайб за матч. Но в финальной серии с СКА он «поплыл».

Дальше затянулся этап безвременья и вереницы серых невыдающихся вратарей. Провалился уже на старте следующего сезона Юсси Рюняс. Не впечатлял Станислав Галимов, перебравшийся из ЦСКА. Но даже на этом фоне Гарипов не был готов пробить «стеклянный потолок» и потеснить не самых выдающихся конкурентов.

Стабильностью Гарипов никогда не отличался. А в матчах, в которых ему давали шанс периодически ошибался Фото: © «Татар-информ»

Лишь после провального сезона 2016/2017, когда Галимов окончательно сдал, Зинэтула Билялетдинов и его помощник Сергей Абрамов решили-таки дать шанс пересидевшему в запасе вратарю. С момента его первых вызовов в основную команду в качестве бэкапа прошло уже шесть лет, а с момента дебюта за «Ак Барс» и вовсе десять. Оборона тогда у «Ак Барса» подобралась сверхкачественная, вратарю оставалось лишь «подчищать». В команде Билла на задних рубежах тогда играли Андрей Марков, вернувшийся из «Монреаля», приехал ведущий защитник сборной Финляндии Атте Охтамаа, на свой пик вышел Василий Токранов с его пушкой, подтянулся до отличного уровня Альберт Яруллин.

Однако и на этом фоне без ошибок не обошлось. Многие помнят курьезный гол от «Амура» на старте чемпионского сезона, когда шайба прилетела из чужой зоны, докатилась до ворот «Ак Барса» и прошла в «домик» Эмилю. После игры в раздевалке голкипер говорил, что многие вратари ошибались, а потом становились чемпионами. Комментарий оказался пророческим.

В чемпионском сезоне казанский голкипер нередко грубо ошибался, рано садился на щитки. Билялетдинов защищал своего «номера один» на каждой пресс-конференции, на которой поднималась тема нестабильной игры Гарипова. Как хороший психолог, в публичном поле он демонстрировал поддержку. Мало кто получает такой кредит доверия, несмотря на недочеты в игре. Фактор доморощенности вратаря явно играл важную роль. А по трибунам ходила молва, что влияние на штаб имеет отец вратаря.

По регулярному чемпионату он прошел с неплохими 93,1% отраженных бросков и 1,99 – коэффициент надежности. Несмотря на серию неприятных ошибок тренеры по-прежнему продолжали ставить 77-й номер в ворота «Ак Барса».

В финальной серии с ЦСКА Гарипов поймал кураж и вытащил для «Ак Барса» Кубок Гагарина Фото: © «Татар-информ»

В финальной серии с ЦСКА Гарипов поймал кураж и вытащил для «Ак Барса» Кубок Гагарина. Впрочем, и оборона подсобила. В сериях с ЦСКА, «Трактором» и «Металлургом» был полностью вычищен «пятак» – Гарипова редко расстреливали в упор повторными бросками. Тем не менее это были лучшие полтора месяца в его карьере. В розыгрыше Кубка Гагарина у Эмиля вышла отличная статистика – 94,4% отраженных бросков и 1,55 пропущенных шайб в среднем за игру.

Постчемпионский кризис, травмы и отъезд из Казани

После чемпионства 2018 года уже в мае в СМИ развернулась мощная информационная кампания, будто голкипером серьезно заинтересованы четыре клуба НХЛ, а основным претендентом на него якобы является «Айлендерс».

Но даже на фоне лучшего плей-офф в карьере Эмиля в эту информацию никто особо не верил – больше смахивало на агентские вбросы для того, чтобы выбить своему клиенту контракт на более выгодных условиях.

Да, вратарь отыграл в серии с армейцами феноменально. Но в том-то и дело, что это был предел его возможностей, пик, на который он вышел на короткий период. Тренерский штаб сборной России, кстати, на чемпионат мира 2018 года Эмиля не позвал, что говорило о многом. Дальнейшая карьера голкипера это подтвердила.

В следующем сезоне стало известно, что у Эмиля проблемы со спиной на фоне травмы на одной из тренировок. А в тех матчах, в которых Эмиль сыграл, в основном выглядел крайне неуверенно Фото: © «Татар-информ»

В НХЛ его в итоге никто не забрал. В следующем сезоне стало известно, что у Эмиля проблемы со спиной на фоне травмы на одной из тренировок. А в тех матчах, в которых Эмиль сыграл, в основном выглядел крайне неуверенно. Тренерский штаб тогда дал шанс Владиславу Подъяпольскому, но тот провалился в плей-офф.

Лечение продолжалось в течение всего сезона, а когда стало очевидно, что больше вратарь на прежний уровень не выйдет, было принято решение с ним расстаться. Дмитрий Квартальнов, возглавивший «Ак Барс», Гарипова в своей команде не видел. Ему приобрели Рейдеборна.

Тур по топ-командам в качестве бэкапа

После продолжительного лечения Эмиль Гарипов оказался в еще одном топ-клубе. «Авангард», базировавшийся тогда в Балашихе, искал, кем бы укрепить вратарскую линию, чтобы наконец взять кубок. Однако доверия у Боба Хартли он так и не завоевал.

Утратив зону комфорта с безграничным доверием тренеров, поддержкой трибун и семьи рядом Эмиль быстро сник. В регулярке сезона 2019/2020 он сыграл лишь девять матчей, в четырех проиграл, в трех выиграл, в двух был заменен. Показатели: 92,7% отраженных бросков и 2,08 пропущенных шайбы за игру. В плей-офф лишь в двух матчах вышел на замену.

Уже по ходу следующего сезона хоккеисту выпал хороший шанс – его пригласили в московское «Динамо» Фото: dynamo.ru

Уже по ходу следующего сезона хоккеисту выпал хороший шанс – его пригласили в московское «Динамо». Но здесь у него дела пошли очень плохо – всего 7 матчей, в которых он отыграл крайне неудачно, пропуская по 4 шайбы уже в первой половине игры. После пары замен его будущее в «Динамо» было предрешено.

Позже последовал обмен в «Трактор», куда в то межсезонье перебрался давний друг по «Ак Барсу» Альберт Яруллин, с которым хоккеисты брали Кубок Гагарина. Основным голкипером челябинцев Эмиль так и не стал, проиграв конкуренцию чеху Роману Вилу. В первый сезон ему доверили лишь 14 матчей, в которых его коэффициент надежности составил почти 3 (2,78) пропущенные шайбы за игру. В плей-офф отсидел на «банке», а в следующем сезоне вышел на лед лишь в двух матчах – катастрофические 77,8% отраженных бросков и 4,84 пропущенных шайбы в среднем.

В «Нефтехимике» начал за здравие, но снова вмешались травмы

Возможно, Эмиль и завершил бы карьеру так же, как начинал – на вторых ролях. Но и на этот раз судьба подсобила татарстанскому воспитаннику. Нижнекамскому «Нефтехимику» как раз был нужен опытный вратарь, чтобы укрепить слабую вратарскую позицию. Имевшиеся на тот момент Александр Судницин и Андрей Тихомиров никак не могли показать стабильной игры – команда провалила старт сезона 2022/2023 и проиграла в девяти играх из десяти.

С приходом Гарипова дела у «Нефтехимика» резко пошли в гору, Эмиль вновь стал выдавать отличные игры. Получив доверие тренеров и отсутствие давления, он будто снова обрел уверенность. Однако и на этот раз свою решающую роль сыграла травма. Остаток сезона он вновь занимался лечением, которое затянулось почти на весь сезон.

С приходом Гарипова дела у «Нефтехимика» резко пошли в гору, Эмиль вновь стал выдавать отличные игры Фото: hcnh.ru

Уже на следующий сезон Эмиль наконец восстановился, но в надежности вновь потерял. Он отыграл на старте восемь матчей и лишь в одном из них одержал победу. Его показатели вновь стали неубедительными – 86,0% отраженных бросков и 4,33 пропущенных шайбы за матч. Последний его выход на лед обернулся катастрофой – в октябрьском матче с «Металлургом» (3:8) он пропустил 7 (!) шайб. После чего больше не выходил на лед, а позже «Нефтехимик» объявил, что голкипер опять травмировался.

В итоге в январе «волки» расторгли с Эмилем Гариповым контракт, который и стал последним в его профессиональной карьере. Оставим вопрос, кто был прав в истории с расторжением контракта с травмированным хоккеистом, к «Нефтехимику» тоже есть серьезные вопросы. Факт в том, что падение уровня игры Гарипова после «Ак Барса» шло по наклонной неумолимо, что обернулось завершением карьеры в довольно ранние для вратарей 33 года.