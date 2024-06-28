Историку Эйдельман* грозит до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении историка Тамары Эйдельман* по обвинению в реабилитации нацизма, сообщает РИА Новости.

Санкции по этой статье достаточно серьезные: от крупного штрафа в размере 2-5 миллионов рублей до лишения свободы на срок до 5 лет.

Стоит отметить, что Эйдельман* давно находится в поле зрения властей. В сентябре 2022 года она была включена в реестр физических лиц-иностранных агентов. Попытки историка обжаловать это решение Минюста и добиться исключения из списка не увенчались успехом – суд отклонил ее апелляцию. Кроме того, Эйдельман* неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента