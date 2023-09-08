Историко-культурный музей Зеленодольска обновят по нацпроекту за 129 млн рублей

Музей историко-культурного наследия Зеленодольска закрыт — в здании начался капитальный ремонт. Ремонт должен завершиться в этом году, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации района.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Культура», на них выделено 129 млн рублей. Уже обновлен фасад здания, заменены окна, сейчас там ведутся внутренние отделочные работы.

«Музей имеет богатую историю и играет важную роль в культурной жизни города», — отметили в администрации.

Музей был открыт в самом центре города в 2005 году, к 60-летию Победы. Для этого была произведена реконструкция зданий бывшего детского сада, построенного в 1939-м: два двухэтажных корпуса соединили между собой теплым переходом.

В одном здании располагаются экспозиционные залы общей площадью 362 кв. метра, в другом — первый этаж занимают два фондохранилища общей площадью 64 кв. метра, кабинеты сотрудников и администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что единственный в Татарстане музыкальный театр ждет преобразование за 50 млн рублей.

Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», его реализация началась 1 января 2019 года.