Историко-культурный конкурс «Тархан» выйдет в эфир телеканала ТНВ

Завтра, 10 апреля, в 11.00 на телеканале ТНВ состоится первая трансляция историко-культурного конкурса «Тархан». Организаторами проекта выступили Министерство культуры Республики Татарстан и Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского федерального университета.

Тридцать два конкурсанта сыграют в четырехэтапную интеллектуальную игру на выбывание — для них подготовили вопросы на знание истории и культуры тюркских народов. В финале встретятся шесть знатоков тюркской истории, которым предстоит продемонстрировать свои знания, артистизм и харизму, выступая в стиле TEDx.

«В программе принимают участие не только казанцы, но и жители отдаленных районов республики. Этот проект доказывает, что Татарстан населяют молодые ребята, которые хорошо знают историю и культуру татарского народа», — поделился мнением куратор проекта Айрат Файзрахманов.

Он подчеркнул, что хотя конкурс проводится на русском языке, уровень участников позволяет проводить его и на татарском языке. Программа будет выходить еженедельно по воскресеньям. Всего в эфир выйдет 16 выпусков.

Трое победителей станут обладателями главного приза — зачисления на профиль «История тюркских народов» Института международных отношений КФУ на бесплатной основе.

Оценивать знания участников будут представители КФУ и Академии наук РТ, а также известные ученые и деятели культуры.