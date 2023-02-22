Историки объяснили, почему в XIX веке татары оказались в башкирском сословии

Ученые Института истории АН РТ внесли ясность в вопрос о включении некоторых татар восточных территорий современного Татарстана в башкирское сословие. О причинах такого исторического явления они рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной выходу книги «Татары западного Приуралья. Мензелинской уезд» с материалами переписей 1795-1859 гг. по данному региону.

Как указывают данные переписи, среди населения региона преобладали люди, относящиеся к сословию ясачных татар. На втором месте по численности — башкирское, на третьем — бобыльское сословие. Историки подчеркнули, что здесь речь идет только о сословии, и такое разделение никакого отношения к национальности этих людей не имеет.

«В введении к книге мы подробно объяснили, что нельзя путать понятия сословия и национальности. В XIX веке перепись проводилась с целью обложения населения налогами. Государству было важнее узнать сословие человека, чем его национальность, потому что размер налога зависел от сословия», — сказал заведующий отделом Истории Поволжья и Приуралья Института истории Радик Исхаков.

По словам ученого, в то время люди могли переходить из одного сословия в другое. Об этом свидетельствуют данные переписей разных лет.

«Жители одной и той же деревни в первых ревизиях (переписях) записаны как ясачные татары. Позже они указаны как тептяры, а в последних ревизиях уже включены в башкирское сословие. Здесь речь идет об одних и тех же людях», — сказал Радик Исхаков.

При переезде из одного региона в другой у людей также менялось сословие. «Например, прибывшие из Казанского края, независимо от того, что по национальности являлись татарами, чувашами, удмуртами, входили в башкирское сословие. Переехавший из Уфы, по закону переходил в другое сословие», — пояснил заместитель директора Института истории Марат Гибатдинов.