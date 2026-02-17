Историки и литературоведы соберутся в Казани на «Джалиловских чтениях»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всероссийская научная конференция «Джалиловские чтения», приуроченная к 120-летию поэта-героя Мусы Джалиля, пройдет с 25 по 27 февраля в Казани. Организаторами выступают Национальный музей Республики Татарстан при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и ИФМК КФУ, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Проект направлен на достижение целей национального проекта «Молодежь и дети».

Традиция «Джалиловских чтений» зародилась в 1960-е годы. Изначально они проходили в Казанском университете, затем последовал перерыв, после которого конференцию возобновили Национальный музей Татарстана и Музей-квартира Мусы Джалиля.

Торжественное открытие и пленарная дискуссия состоятся 26 февраля в актовом зале ИФМК КФУ. Начало – в 10.00. Участникам представят подлинные Моабитские тетради из собрания Национального музея Татарстана.

Модераторами дискуссии станут заведующая кафедрой татарской литературы ИФМК КФУ, доктор филологических наук, профессор Флера Сайфулина и генеральный директор Национального музея Республики Татарстан, кандидат исторических наук Айрат Файзрахманов.

С докладами выступят доктор исторических наук Искандер Гилязов, профессор кафедры татарской литературы ИФМК КФУ, доктор филологических наук Нурфия Юсупова, председатель совета Ассоциации поисковых отрядов «Снежный десант» Андрей Некрасов, а также художественный руководитель фестиваля, заслуженная артистка Татарстана Татьяна Малышева.

В чтениях примут участие музейные специалисты, историки, литературоведы, представители научных центров и образовательных учреждений. Они обсудят литературное наследие Джалиля в контексте культуры XX-XXI веков, роль социально-гуманитарных наук в сохранении памяти о Великой Отечественной войне, вопросы актуализации и передачи памяти о войне и подвиге, значение музеев в сохранении мемориального наследия, развитие поискового движения в России – от первых отрядов до Всероссийского информационно-поискового центра, а также отражение темы войны в искусстве.

В рамках конференции запланирована работа трех секций. Первая пройдет в ИФМК КФУ и будет посвящена литературному наследию Джалиля и его влиянию на культуру.

Вторая секция состоится в Музее-квартире Мусы Джалиля. Участники обсудят музейную деятельность, способы осмысления и актуализации военных и героических событий, а также сохранение исторической памяти.

Третья секция пройдет в Присутственных местах Казанского кремля и будет посвящена истории поискового движения в России. В этом году исполняется 45 лет со дня первого похода татарстанских поисковиков в Долину смерти – район рядом с деревней Мясной Бор в Новгородской области. Там Вторая ударная армия неоднократно пыталась выйти из окружения и шли ожесточенные бои. Именно в этом районе летом 1942 года Муса Джалиль оказался в плену.

Во время конференции в здании ИФМК КФУ будет работать передвижная выставка «Муса Джалиль: восхождение к подвигу», подготовленная Национальным музеем Татарстана. В экспозиции представлены фотографии и документы из музейного собрания, дополненные строками из стихов поэта. Также посетителям покажут предметы эпохи, а по QR-кодам можно будет перейти к видеоматериалам с дополнительной информацией.

Для участников конференции в Музее-квартире Мусы Джалиля экскурсии проведут школьники-музейные волонтеры.