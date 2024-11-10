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Историки-архивисты Татарстана обсудят итоги Года семьи
Историки и архивисты Татарстана накануне Дня матери, 15 ноября, подведут итоги сделанного в Год семьи, объявленный в России Президентом РФ Владимиром Путиным.
Очередное собрание Татарстанского регионального отделения Российского общества историков-архивистов состоится в Казанской православной духовной семинарии. Начнется мероприятие в 16 часов, сообщают его организаторы.
С докладом о значении фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез» для укрепления семьи, популяризации традиционных семейных ценностей и патриотического воспитания выступит председатель Татарстанского регионального отделения общества, председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.
Секретами семейного счастья и опытом, который дает изучение истории семьи на основе подлинных архивных документов, поделятся призеры фестиваля родословной: семья Гаязовых из Балтасинского района РТ, занявшая почетное первое место, и семья Тимариных из Тетюшского района РТ.
Анализ приоритетов и ценностей семьи в современном мире проведет приглашенная на собрание директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Айгюль Хурамшина.
Кроме того, будут определены задачи деятельности отделения общества по сохранению преемственности поколений и укреплению семейно-родственных связей на основе общности национальных традиций и стимулирования изучения истории рода по архивным документам.
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