Историк: Высокие ювелирные технологии булгарского периода недоступны современным мастерам

Кандидат исторических наук, публицист Айрат Файзрахманов, рассказывая о развитой культуре в государстве Волжская Булгария, привел в пример ювелирное искусство того времени. По словам историка, некоторые образцы изделий не могут воссоздать современные ювелиры, так как они созданы по сложным технологиям.

«В булгарский период ювелирные изделия были образцами высокого мастерства, некоторые даже сегодня не удается повторить. Раньше технология производства была совсем другая, и она утеряна» рассказал Айрат Файзрахманов в ходе образовательной программы в рамках расширенного заседания Совета Всемирного форума татарской молодежи.

Лекция «100 вопросов о татарской истории» была организована для руководителей татарских молодежных общественных организаций из Татарстана, регионов России и зарубежных стран. Перед участниками выступили историк Айрат Файзрахманов и политолог Руслан Айсин.

«Мы, татары, основные наследники булгарской цивилизации. Других таких наследников нет. Наша культурная, духовная, религиозная матрица идут от Булгарского периода» подчеркнул Айрат Файзрахманов.

Он также напомнил об обнаруженных в Биляре остатках древних строений, служивших банями. «Находки указывают на то, что еще в те времена были коммуникации горячего водоснабжения, канализации. В период Булгарского государства производили чугун, витражное стекло, чеканили монеты. Данные технологии показывают, что это было развитое государство» сказал историк.