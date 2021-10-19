Краевед Вячеслав Данилов: «Разве могут быть кряшены отдельным народом?»

С октября 2020 года в селе Хозесаново Кайбицкого района работает частный музей, посвященный истории и быту крещеных татар Горной стороны. Корреспондент “Интертат” побывал в музее и поговорил с его основателем, краеведом и историком Вячеславом Даниловым.

Историк Вячеслав Данилов на собственные средства построил музей в родном селе

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Вячеслав Власович Данилов – известный в районе человек, в конце 70-х работал вторым секретарем Апастовского райкома КПСС. Сейчас ему 83 года. Более 20 лет своей жизни он посвятил изучению истории своего села и края, на основе архивных материалов издал две книги, опубликовал множество статей в газетах и журналах.

Вячеслав Данилов считает неверным утверждение, что кряшены – отдельная нация, добровольно принявшая христианство еще до завоевания Казани Иваном Грозным. Никаких “кряшен” нет, есть насильственно крещеные татары, говорит он. Доказательства своим словам он нашел в архивах в Казани, Чебоксарах, Москве и Санкт Петербурге. Исторические документы гласят, что жители его родной деревни Хозесаново стали христианами в результате насильственного крещения. Копии документов он опубликовал в книге «Хуҗа Хәсән — минем гомер бишегем» (“Хозесаново – колыбель моя”).

Более 20 лет Вячеслав Данилов посвятил изучению истории своего села и края, на основе архивных материалов издал две книги Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Так, в ревизских книгах 1710-1762 годов (вторая волна христианизации нерусских народов Российской империи) можно увидеть, как имена жителей села с татарских менялись на русские. Привлекает внимание и тот факт, что именно в этот период зарегистрировано большое число овдовевших женщин и детей, потерявших отцов. Значит, мужское население массово умирало, но, вероятнее всего, не на войне в рядах царской армии, иначе они отмечались бы как “погибший”. Более правдоподобным кажется версия, что татары погибали, защищая свои семьи от насильственного крещения.

«Кряшенский активист сам оказался татарином»

О своих находках и желании открыть музей Вячеслав Данилов еще весной 2020 года говорил в интервью газете “Интертат”. Я поинтересовался, не вызвали ли его слова негативной реакции со стороны тех, кто хочет отделить кряшен от татарского народа.

— Был человек из Мамадышского района, он не согласился с моими доводами. Я его просто спросил: “Сколько поколений предков ты знаешь?”. Оказалось, что он даже своего деда не знает. Пять лет назад из Пестречинского района человек по фамилии Петров на меня ругался. Я ему предложил поехать в Москву и покопаться в Российском государственном архиве древних актов. Он съездил, изучил историю своего рода, села, и тоже написал книгу. Его предки также оказались татарами.

Документы гласят, что жители Хозесаново стали христианами в результате насильственного крещения. Копии документов Данилов опубликовал в книге «Хуҗа Хәсән — минем гомер бишегем» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Разве могут быть кряшены отдельным народом? Мы ведь насильственно крещеные татары. Мари и чуваши - тоже крещеные народы. Например, есть арабы, исповедующие христианство. Несмотря на то, что они не в исламе, национальность у них все равно не меняется, они остаются арабами.

В наших краях татары не хотели переходить в христианство, сопротивлялись, из-за этого в приходских книгах их национальность указывали как “чуваши”. Вот таким способом миссионеры хотели нас оторвать и от религии, и нашей национальности.

Есть ошибочно вошедшее в обиход словосочетание «керәшен татары» (кряшенский татарин). У кряшен татар никак не может быть. Правильно будет “татар керәшене”, то есть кряшен, принадлежащий татарам. По-русски ведь звучит правильно: «крещеный татарин». А у нас перевели неверно, - говорит Вячеслав Данилов.

Насильственная христианизация татар началась после завоевания Казани Иваном Грозным. Первая волна не дает особых результатов. Начатый Петром Первым и его дочерью Елизаветой вторая волна была сильнее. В 1731 году в Свияжске была создана «Новокрещенская контора», а на основе указа, изданного 11 сентября 1740 года, начинается поголовная христианизация мусульман и язычников. Насильственное крещение жителей деревни Хозесаново приходится на этот период.

Музей крещеных татар Горной стороны расположен в двухэтажном новом здании Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Если бы музей стал государственным, я бы не переживал за его будущее»

“Музей крещеных татар Горной стороны” расположен в двухэтажном новом здании. Оно построено на средства Вячеслава Данилова и его сына Эмиля. На первом этаже – стенды о жизнии и деятельности знаменитых земляков – выходцев из деревень Мәлки (Молькеево), Иске Тәрбит (Старое Тябердино), Чүти (Чутеево), Хозесаново. Экспозиция дополнена снимками сельчан во время их работы на строительстве, зернотоке, на уборке урожая, на памятных мероприятиях.

На фотографиях также можно увидеть женщин, запечатленных 60-70 лет назад в национальной одежде. Тут же выставлены средство передвижения местных крестьян – “кошевка” (легкие сани для выезда) и двухколесная арба “уфалла”, которая применялась в крестьянском хозяйстве.

В папках – копии документов переписи XVIII века, церковных приходских книг. В фонде музея также имеются оригиналы документов, относящихся к XIX веку. По словам Вячеслава Данилова, эти экспонаты будут выставлены после приобретения стеклянных стеллажей.

Большинство экспонатов относятся к периоду до середины XX века Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На втором этаже – орудия труда сельского жителя, домашнаяя утварь, деревянная посуда. Несколько видов национальных костюмов, бывших в обиходе примерно в середине прошлого века, вышитые полотенца.

Большинство экспонатов относятся к периоду до середины XX века. Вячеслав Данилов знает предназначение каждого инструмента, умеет им пользоваться. Много лет назад именно с таким инструментом работали его родители, и он сам. В связи с этим он вспомнил историю из детства.

— В те времена лошадей не хватало, приходилось запрягать быков. Это очень капризное животное! Если встанет, то его просто так не сдвинешь с места. Особенно в жару было очень трудно с ним справляться. Как-то мой бык ни с того ни с сего прямо со своей телегой прыгнул в озеро – как тогда я жив остался?! Помню, как старшие, чтобы бык шел дальше, поджигали пучок соломы и подносили ему под хвост. Сегодня это наверное кажется дикостью, в то время видимо так делали от безысходности, - говорит собеседник.

Вячеслав Данилов знает предназначение каждого инструмента, умеет им пользоваться Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Большую часть экпонатов в музей передали родные, друзья, односельчане Вячеслава Данилова. Некоторые – из его личной коллекции. Одна из комнат обустроена мебелью 2000-х годов – потому, что жизнь наша стремительно меняется, и привычные нам вещи тоже постепенно уходят в историю.

Вячеслав Власович мечтает свой частный “Музей крещеных татар Горной стороны” зарегистрировать как филиал Национального музея Республики Татарстан. 6 сентября он направил об этом письмо Президенту Татарстана. Обращение также подписали около трех десятков представителей татарской интеллигенции. Но пока ни положительного, ни отрицательного ответа краевед не получил. Вячеслав Данилов подозревает, что письмо затерялось в коридорах власти.

— Если бы музей перешел на государственное обеспечение, я бы не переживал за его будущее. Если нет – кто после меня будет платить за электричество, газ, кто будет следить за порядком и обновлять экспозицию? Музей людям нужен. Сюда уже приезжают школьники из окрестных деревень, районов, краеведы. Другого такого музея, посвященного крещеным татарам, в Татарстане нет.

Вячеслав Власович мечтает свой частный музей зарегистрировать как филиал Национального музея Республики Татарстан Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Если этот очень красивый музей получит государственный статус, это был бы большой вклад в укрепление единства татарского народа. Здесь очень хорошо видно, что кряшены – одна из групп татарского народа, - говорит Вячеслав Данилов.

Своим преемником он считает учителя истории в школе села Хозесаново, молодого краеведа и аспиранта Азата Раззакова.

«Предметы дети лучше осваивают на родном языке»

Школа села Хозесаново расположена в соседнем с музеем здании. В ней учится 81 ребенок из двух деревень. Школа современная, прекрасно оборудована, в каждом кабинете – интерактивные доски, созданы все условия для обучения. Предметы ведутся на татарском и русском языках. Так как дети общаются на татарском, предметы они лучше осваивают на родном языке, объясняет Азат Раззаков. Термины ученикам дают на русском языке, подготовка к экзаменам тоже идет на русском.

Школа села Хозесаново расположена в соседнем с музеем здании. В ней учится 81 ребенок Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Жители села вышли против строительства церкви»

В кряшенском селе Хозесаново нет церкви. Православные миссионеры вплоть до установления советской власти много раз пытались построить в селе храм, однако натыкались на сопротивление жителей села. Самая сильная и последняя попытка была предпринята в 1914 году. Уже была выделена земля для храма. Однако планам миссонеров помешали сначала Первая мировая война, а потом уже Октябрьская революция. И хотя деревня считалась крещеной, известно, несколько десятков жителей в своих домах украдкой исповедовали ислам. Документы с записями о таких фактах, рапорты священнослужителей сохранились в архивах. Их копии мне показал Вячеслав Данилов. В советские годы привлечение населения к религии прекращается и такие примеры перестают регистрировать в официальных документах.

На месте, предназначенном для строительства церкви, есть старинное мусульманское кладбище. Хотя больше века здесь никого уже не хоронят, жители села содержат этот участок в порядке. Территория кладбища огорожена. Однако надгробия здесь не сохранились. Посередине кладбища растет старая береза, вокруг нее – могильная оградка. Жители говорят, что здесь похоронен основатель деревни Хужа Хасан. Старожилы знают его как большого мудреца и обладателя знаний.

В селе есть старинное мусульманское кладбище. Хотя больше века здесь никого уже не хоронят, жители села содержат этот участок в порядке Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

— Когда я был маленьким, в засушливые дни односельчане приходили на это кладбище своих предков и проводили обряд “каши для дождя”, а потом обходили улицы деревни. Удивительно, но после этого обычно шел дождь, - вспоминает Вячеслав Данилов.

Автор: Рифат Каюмов; перевод с intertat.ru

Данилов Вячеслав Власович родился 30 октября 1937 года в селе Хозесаново Кайбицкого района. Ветеран труда. Трудовой путь начал в колхозе в родной деревне, в 1953-1957 годах учился в сельскохозяйственном техникуме в Тетюшах. После армии окончил Казанский финансовый институт. Работал в Менделеевском, Нижнекамском, Тетюшском, Апастовском районах. С 1985 года занимает разичные ответственные должности в Казани: заместителя председателя объединения «Татсельхозхимия», директор информационного центра “Госагропрома”, заместитель генерального директора объединения “Тасма” – директор совхоза, представитель министерства Земельных и имущественных отношений РТ в Москве.

Заслуженный экономист ТАССР, полковник в запасе. Выпускник высших офицерских курсов им. Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова.

На пенсии Вячеслав Власович занялся изучением истории своего села и края, на основе архивных материалов издал две книги. Экземпляры этих книг хранятся также в Российской Государственной библиотеке в Москве, а также в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Вячеслав Данилов – автор многочисленных статей по истории края, опубликованных в газетах и журналах.

Последние 22 года своей трудовой деятельности провел в Апастовском районе, больше десяти лет работал в должности второго секретаря районного комитета партии. В те годы Кайбицкий район входил в состав Апастовского района.

При прямом участии Вячеслава Данилова в его родном селе Хозесаново был построен сельский Дом культуры, множество зданий сельхозназначения, три железобетонных моста через местные реки, были подготовлены проекты средней школы и детского сада.

Вырастил троих сыновей. Награжден медалью РТ «За доблестный труд» и медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».