Историк Тагиров: Для сохранения России надо уважительно относиться ко всем языкам

Индус Тагиров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для сохранения России, в чем очень заинтересованы все ее жители, в том числе татары, необходимо уважительное отношение ко всем языкам населяющих ее народов.

Об этом заявил историк, академик АН РТ Индус Тагиров на фоне запланированного переименования школьных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в «Язык народа РФ» и «Литературное чтение на языке народа РФ», а также подготовки «Закона о народах РФ», сообщает издание «Миллиард.татар».

Доктор исторических наук убежден, что татарский язык должен всегда присутствовать не только в Татарстане, но и в целом на территории России, потому что им интересуются не только в республике, но и в других регионах.

«Законы законами, но есть кроме этого реальная жизнь. В реальной жизни мы видим сегодня постепенное укрепление татарского языка, и остановить этот процесс, кто бы и как бы [этого] ни хотел, невозможно и ненужно», – подчеркнул Тагиров.

Он также назвал языковой фактор ключевым для укрепления российской государственности. «Если мы хотим сохранить Россию, а мы хотим – татары в этом очень заинтересованы, и не только татары – должно быть уважительное отношение ко всем языкам», – уверен исследователь.