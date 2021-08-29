Историк: Отделение нагайбаков от татар ведет к их исчезновению

Историк и общественный деятель Ильнар Гарифуллин

Фото: Рамиль Гали

Кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин на расширенном заседании совета форума рассказал о последствиях отделения этнических групп татар от основной части нации на примере нагайбаков. По словам историка, сейчас эта группа находится на грани исчезновения.

«Нагайбаки — одна из этнических групп татар, проживающая в Челябинской области. Во время переписи 1989 года они записались как отдельная национальность. Сегодня среди них идет процесс обрусения, они исчезают. Район проживания нагайбаков в Челябинской области превратился в экономически и социально депрессивный регион. Люди оттуда уезжают», — сказал Ильнар Гарифуллин.

По словам общественника, сейчас существует тенденция выделения татар Тюменской области в отдельную национальность сибирских татар. Он объяснил, чем, на его взгляд, может быть опасна такая политика: «Во-первых, сокращается наша численность. Во-вторых, это может нанести урон самой этнической группе».

«Сторонники данной идеи ведут пропаганду, что в случае признания отдельной национальностью они получат статус коренного народа этой местности, смогут защитить свои права, сохранить земли, добиться финансирования от государства. Но это большая ошибка. После распада Советского Союза ни один народ не смог добиться такого статуса», — сказал Ильнар Гарифуллин.

«Надо учитывать негативный опыт нагайбаков. Нагайбаки и статус коренного народа не смогли получить, и как этническая группа оказались на грани исчезновения. Сейчас нагайбаки просят у Татарстана помощи, но так как они отдельный народ, наша республика никак им не может помочь» — пояснил он и добавил, что последствия отделения от основной массы татар должны быть донесены до соплеменников.