Историк Марат Сафаров провел в Москве лекцию о татарско-мусульманских памятниках Касимова

В столичном центре исламской культуры и образования им.Шигабутдина Марджани 4 декабря прошла лекция известного московского журналиста, ведущего программы «Культурное путешествие» и «Нацвопрос» на радио «Вести ФМ», историка Марата Сафарова. На этот раз он рассказал своим слушателям о старинных татарско-мусульманских памятниках Касимова, расположенного в Рязанской области.

При помощи фотопрезентации слушатели смогли не только узнать много нового о месте, где когда-то процветало Касимовское ханство, но и совершить мини-путешествие по самым известным его достопримечательностям. Путешествие началось с ханской мечети с минаретом, основанной в XVIII–XIX веках. По словам Сафарова, по всей стране сейчас можно насчитать всего три или четыре таких уникальных памятников татарского зодчества. Поэтому неудивительно, что туристов всех возрастов, приезжающих в Касимов, в первую очередь привлекает именно это сооружение.

Фото из архива Марата Сафарова и Рената хазрата Абянова

«Среди жителей Касимова долгое время бытовала легенда. Она гласит, что в 1702 году, когда ханство уже было упразднено, мимо проплывал Петр Первый. Он принял ханскую мечеть за православную церковь и перекрестился. Позже, узнав о том, что это была мечеть, он пришел в ярость и велел ее разрушить. Эта легенда, конечно, абсолютно не соответствует исторической действительности, несмотря на известные нам сведения о Петре Первом и его отношении к татарам. Потому что, по сведениям экспертов, мечеть была разрушена уже при правлении Екатерины Великой», – рассказал историк.

Он отметил, что в XVIII веке, когда было еще мало развито представление о ценности исторических сооружений, местные татары все же смогли защитить минарет мечети от разрушения, а затем обратились в Петербург с просьбой восстановить свою святыню. Первый этаж мечети был восстановлен еще в екатерининскую эпоху, а второй – уже при Александре Первом.

Следующей остановкой импровизированной прогулки по Касимову стал Мавзолей Шах-Али. Сафаров обратил внимание, что время постройки этого сооружения — при хане Шах-Али или хане Касиме (основатель ханства, сын Казанского хана Улу-Мухаммеда) – до сих пор вызывает споры.

Фото из архива Марата Сафарова и Рената хазрата Абянова

«Шах-Али очень неоднозначный правитель, многие до сих пор негативно реагируют на его упоминание. Ведь в нашем массовом сознании связан с покорением Казани, так как он был союзником Ивана Грозного и добивался того,

чтобы его власть установилась в Казанском ханстве», – напомнил лектор.

Он напомнил, что Касимов неотступно связан и с именем ханши Сююмбике, ведь именно сюда она была отправлена князем, чтобы стать женой Шах-Али. Здесь же ее «исторические следы» оборвались. В память о ней напротив мавзолея в июне этого года был установлен памятник. Открытие бронзового монумента приурочили к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и к 870-летию города.

«Важный и интересный факт — это то, что ханская мечеть и мавзолей Шах-Али в Касимове с 2013 года находятся на балансе Духовного управления мусульман РФ, поэтому за их сохранность и дальнейшую судьбу волноваться не стоит. В ханской мечети, например, есть идея организовать музей о касимовских татарах. Экспонаты и все возможности для этого есть», — сообщил историк.

Сафаров рассказал, что в городе есть еще одна усыпальница – Текие Афган-Мухаммед султана, до которой туристы редко добираются из-за овражного природного ландшафта Касимова. Это здание единственное, что сохранилось от Старопосадского кладбища. Открыть его, чтобы попасть внутрь, можно только с разрешения местной татарской мусульманской общины.

Фото из архива Марата Сафарова и Рената хазрата Абянова

В городе также есть действующее кладбище, которое создали уже после упразднения ханства юным Петром Первым. Здесь расположено текие рода Шакуловых, который берет свое начало от Пророка Мухаммеда. К нему же относится и последняя из правителей Касимовского ханства – Фатима султан. Лектор отметил, что ее потомки продолжили жить в городе даже после упразднения ханства, долгое время руководили ханской мечетью, служили имамами.

На кладбище расположены усыпальницы еще двух знатных касимовских семей: Ембаевых и Ишимбаевых, которые тоже выполнены из белого окского камня.

Фото из архива Марата Сафарова и Рената хазрата Абянова

Отдельное внимание лектор уделил селу Ахматово, где до сих пор сохранился уникальный и очень специфичный касимовский говор, который, по словам Сафарова, звучит, как боевой клич. Правда, его носителей осталось крайне мало. В основном люди в Касимове и окрестностях теперь говорят на мишарском диалекте или на русском языке.

Фото из архива Марата Сафарова и Рената хазрата Абянова

«Мы в своих поездках зафиксировали не более 10 человек, которые на нем говорят. Недавно в довольно молодом возрасте ушла из жизни женщина Диляра ханум, которая составила для нас деревенский словарь терминов с названиями разных животных, трав, природных терминов на касимовском говоре. Она не была экспертом в области филологии, обычная жительница села Ахматово», – вспоминает историк.

В заключение он отметил, что с развитием внутреннего туризма в России люди начали больше путешествовать по своей стране. У ворот Касимова тоже вновь начали появляться гости, желающие окунуться в его богатое татарско-мусульманское наследие. По словам эксперта, многие из них обратили внимание на этот город после выхода книги «Тени Касимовского ханства» (подробнее — в интервью Сафарова «Татар-информу»), повествующей о жизни современных касимовских татар и их традициях, культурной и исторической памяти, которую они выпустили с руководителем Департамента культуры ДУМ РФ Ренатом хазратом Абяновым.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Мы очень рады, что туристы начали сюда возвращаться. Касимов вообще уникальный город, ведь здесь встреча двух разных культур и религий, ислама и православия, произошла еще в средние века. Причем мирно и без конфликтов», – заключил Сафаров.