Историк Ломако развенчал мифы о Куликовской битве и князе Дмитрии Донском

Трехсоттысячные армии, поединок Пересвета с Челубеем и князь, переодетый простым ратником, – всё это мифы, живущие в массовом сознании. Кандидат исторических наук Евгений Ломако в беседе с «Радио 1» рассказал, что из них правда, а что – преувеличение.

По его словам, на Куликово поле ушли разрозненные княжества, а пришло единое русское войско – там родилась та Россия, которую мы знаем. Реальная численность войск составляла около 10 тыс. всадников с каждой стороны, а не 300 тыс., как утверждали летописи. Археологи десятилетиями ведут раскопки и находят новые артефакты, отрицать битву невозможно.

Существование поединка Пересвета с Челубеем, по мнению историка, неизвестно, но важен символ: Пересвет выходит в духовной броне и гибнет, падая на нашей стороне – знак того, что победа останется за нами. Миф о том, что Дмитрий поменялся доспехами с боярином Бренком, подчеркивал единство князя с народом.

Ломако отметил, что Коломна была ключевым оборонительным пунктом, где князь принимал решения и собирал войска. Дмитрий Донской, по его мнению, – не музейный экспонат, а князь-воин, защитник, любящий муж и отец 12 детей, который сумел собрать Русь. Это делает его фигуру реально значимой для нас.