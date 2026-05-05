Историк из РАНХиГС призвал глубже изучать события Второй мировой войны

Углубление знаний о событиях Второй мировой войны помогает бороться со случаями целенаправленного искажения исторических фактов. Такое мнение высказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра экономической и социальной истории РАНХиГС при Президенте РФ Даниил Шульга в эфире телеканала «Крым 24».

По мнению исследователя, существуют два типа искажения исторической правды. Одни связаны с неудачными попытками осмысления сложных вопросов истории, другие же являются результатом целенаправленной пропаганды.

«Нам нужно развивать <...> знания <...> о других фронтах. Нам нужно знать, как воевали Италия, Китай, Япония и Корея. Более глубокое понимание процессов Второй мировой войны, ее фронтов и других аспектов поможет нам более ясно и трезво оценивать масштаб Великой Победы», – выразил уверенность ученый.

Историк убежден, что детальное исследование истории Второй мировой войны поспособствует формированию более точного и непредвзятого представления о ее итогах и уроках.