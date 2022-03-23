Историк из Чувашии: В строительстве Сурского рубежа участвовала десятилетняя девочка

К строительству Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов привлекали женщин, стариков и детей. Среди строителей оказалась и десятилетняя девочка. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» замдиректора государственного исторического архива Чувашской Республики Федор Козлов.

«Чувашии при строительстве оборонительных рубежей не повезло. У нас всю работу приходилось вытягивать женщинам, старикам и подросткам вручную. У нас было больше 300 тракторов, которые должны были быть мобилизованы. Из них более 200 - колесные трактора, которые вставали в распутицу. И не то чтобы подвозить камень и бревна, они сами нуждались в том, чтобы их вытягивали из грязи. В итоге армейские управления просто отказались от этих тракторов, и все взвалили на плечи тех, кто строил рубежи», - сказал он.

Люди одновременно рубили камень, валили деревья, все это таскали на себе или на лошадях. Сами же копали, сами же строили. Официальный возраст, при котором привлекали на строительство оборонительных рубежей, составлял от 17 лет. Однако на деле при строительстве оборонительных рубежей бывали задействованы подростки и даже дети.

«У нас есть факты, когда к строительству рубежей привлекали 13-летних подростков. Случай, о котором мы знаем не по документам, а по воспоминаниям, - это десятилетняя девочка. Она вместо одного из своих родных была направлена на строительство оборонительных рубежей. Девочка была физически крупнее сверстников, так видно на фотографиях. Поэтому ее сочли более взрослой», - пояснил Козлов.

Спикер отметил, что люди работали на рубежах, не думая об оплате их труда или каких-либо других поощрениях. Строители трудились, невзирая на холод, слякоть, грязь, невзирая и на плохие условия, чтобы защитить свою Родину – дом, клочок земли, на котором он стоит, и родную страну.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу», посвященный трудовому подвигу строителей Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, пройдет с 29 марта по 4 мая в Чувашии и Татарстане.