Историк Ильяс Камалов: «Меня поздравлял сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган»

Сегодня Ильяс Камалов – один из главных специалистов по истории Золотой Орды в Турции. В 2019 году его книга «Золотая Орда и Русь: влияние татар на Россию» удостоена премии частного фонда «Организация развития и поддержки науки». Премию вручали на торжественной церемонии с участием президента Турции.

Ильяс Камалов (крайний слева) на торжественной церемонии вручения премии с участием президента Турции

Фото: из личного архива Ильяса Камалова

История Золотой Орды остается одним из малоизученных участков мировой истории. В России обширные исследования в этой области начались лишь после распада Советского Союза. Известно, что в 1826 году Императорская Академия наук объявила конкурс научных исследований о «Последствиях господства монголов в России». И хотя к участию допускались не только отечественные, но и иностранные ученые, ни одной достойной внимания работы на конкурс не поступило. В 1832 году академия сделала еще одну попытку, сузив тему до «Истории Золотой Орды», но результат получился аналогичным.

В советское время тема Золотой Орды и вовсе оказалась под запретом. В Турции история этого тюркского государства тоже оставалась вне поля внимания науки, до тех пор, пока за ее изучение не взялся татарин, приехавший в Турцию учиться в одном из университетов страны.

Уроженец Ульяновской области Ильяс Камалов в Турции стал студентом исторического факультета и приступил к исследованию истории Золотой Орды, на тот момент напоминающей темный непроходимый лес. Обращался к источникам на русском, турецком, английском языках, а для работы с персидскими источниками изучал персидский язык при консульстве Ирана. Один за другим выходят его научные труды по этой теме: «Золотая Орда и Россия: влияние татар на Россию», «Официальные письма государства Золотая Орда», «Кавказская политика монголов» и другие. В то же время ученый переводит на турецкий язык труды Ризаэтдина Фахретдина, Арама Гастяна, Утямыша Хаджи, собирает и публикует доклады различных научных съездов. Эти труды были представлены на различных книжных выставках.

В 2019 году книга Ильяса Камала «Золотая Орда и Русь: влияние татар на Россию» удостоена премии частного фонда «Организация развития и поддержки науки». Она была признана «Просветительской книгой» в категории гуманитарных наук, а премию вручали на торжественной церемонии с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Свою награду ученый получил из рук президента Партии справедливости и развития Нугмана Куртулуша. Таким образом, доктор наук Ильяс Камалов оказался первым татарином в татарско-турецкой истории, получившем награду от руководителя правящей партии и принявший поздравления от самого президента страны на сцене знаменитого дворца Долмабахче. Поздравляя нашего земляка, Эрдоган сказал: «Издалека ты приехал, но совершил очень хорошие дела. Продолжай так же. Нам очень нужны такие ученые, как ты».

Сегодня Ильяс Камалов – один из главных специалистов по истории Золотой Орды в Турции. 43-летний ученый является автором около 50 книг.

Интересно, что еще до того, как он стал известным как специалист по Золотой Орде, на всю Турцию прогремела его книга по совсем другой теме. В 2005 году Ильяс Камалов написал книгу о новом Президенте России Владимире Путине. Книга «Россия Путина: из КГБ – в президенты» вызвала огромный интерес в Турции. О книге говорили по радио и телевидению, ее цитировали в ходе политических дискуссий. Крупнейшие издания Турции написали о книге, ее обсуждали на съездах политических партий. Книга продавалась в книжных магазинах и даже в торговых центрах и стала бестселлером.

Затем Ильясом Камаловым была написана вторая книга о Путине, которая была посвящена внешней политике Президента России. Вторую книгу ожидал такой же успех. Стоит отметить, что на тот момент автору было всего 27 лет! Так Ильяс Камалов стал известным в Турции не только как историк, но и как специалист по международным отношениям. Его часто приглашают в телепередачи в качестве эксперта по политике Путина в России. Сегодня эти две книги Ильяса Камалова используются как учебник в факультетах международных отношений.

Сегодня Ильяс Камалов – один из главных специалистов по истории Золотой Орды в Турции Фото: из личного архива Ильяса Камалова

Ильяс Камалов родился в 1978 году седьмым ребенком в семье Халисы и Худжата Камаловых. После окончания средней школы уезжает в Турцию. Окончил исторический факультет Университета Мармара в Стамбуле, учился в магистратуре в Институте исследования тюркского мира, завершив программу докторантуры в Университете Мимара Синана, стал кандидатом наук. Некоторое время Ильяс Камалов работает в Турецком институте истории, затем переходит в университет имени Мимара Синана. Сейчас он преподает в государственном университете Мармара, а также в коммерческом университете Едитепе.

Недавно ученый перевел на турецкий «Атлас Тартарики», который получил множество положительных откликов в научном мире Турции. Сегодня Ильяс Камалов активно работает, несомненно, он еще прогремит на научный мир своими новыми трудами. Мы поговорили с Ильясом Камаловым не только о его научной деятельности, но и о том, как преподается татарская история в вузах Турции, как молодые жители Турции относятся к истории, проявляют ли они интерес к истории татар.

– Ильяс, уже три года, как ты стал профессором. Какие из своих трудов ты бы выделил как сыгравших основную роль в твоем становлении как крупного ученого?

– Моя область – это государство Золотая Орда и татарские ханства. Я являюсь автором таких книг, как «Отношения между Золотой Ордой и Илханлы (монголы в Иране)», «Отношения Золотой Орды и России», «Влияние татар на Русь», и не будет преувеличением, если скажу, что благодаря этим трудам в Турции история Золотой Орды уже довольно хорошо представлена. Некоторые книги были переведены на русский язык и изданы Центром изучения истории Золотой Орды Института истории АН РТ в Казани. Упомянутые мои труды признаны в России и странах Европы и указываются в качестве источника. Мою книгу «Золотая Орда и Россия» в 2011 году Турецкий институт истории удостоил почетной награды. Это очень важное событие для меня, так как этот институт в начале прошлого века учреждали в том числе и татары – выходцы из Волго-Уральского региона – ученые и политики Юсуф Акчура, Садри Максуди Арсал.

В 2019 году эта же моя книга была признана достойной премии «Просветительская книга», на церемонии награждения меня поздравлял сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Помимо этих трудов у меня есть многочисленные переводы, научные статьи, издания, в которых я выступил редактором.

Ильяс Камалов стал известным в Турции не только как историк, но и как специалист по международным отношениям Фото: скриншот

– Ильяс, расскажи, как ты оказался в Турции.

– Я родился и вырос в селе Филипповка Ульяновской области. В школе учился хорошо. Практически по всем предметам у меня были пятерки. Любил читать. Учился игре на аккордеоне. После школы поступил на подготовительное отделение Ульяновского педагогического института. В то время часто ездил в Казань. Во время одной из таких поездок узнал, что министерство образования Турции предоставляет возможность молодым выпускникам в Татарстане обучаться в вузах Турции. Я тоже подал заявку. Вот так я стал студентом факультета истории Университета Мармара в Стамбуле.

– В то время все хотели учиться на юриста, экономиста, менеджера. Не думаю, что направление «история» было популярным у молодежи. Почему ты выбрал такую «непрестижную» профессию?

– Вы правы, в то время не только из Татарстана, но и выпускники из других тюркских республик приезжали в Турцию с целью стать специалистами в области экономики, международных отношений. Желающих идти на факультет истории практически не было. Но я с детства интересовался историей. В школе это был мой любимый предмет. Наш учитель истории Рафик абый никому не ставил пятерки, а я у него учился на одни пятерки.

Историю я полюбил также и под влиянием моего отца. Я был младшим в семье, и отцовского внимания мне досталось больше. Он был сельским ветеринаром, когда брал меня с собой на работу, мы садились с ним на запряженную лошадьми телегу и по дороге обсуждали какие-то факты из истории. Я с детства читал книги по истории. Понятно, что эта была больше история России, и то не совсем полная, потому что те части, которые касались моего народа, туда просто не включались. А если и говорилось о татарах, то в негативном ключе. Труды по истории татар начали появляться уже после, когда СССР не стало. На тот момент я уже уехал из деревни. Мне было очень волнительно открывать для тебя вот такую, «настоящую» историю. Когда появилась возможность учиться в Турции, выбрал именно это направление. Мои друзья и знакомые, конечно, не одобрили этот выбор. «Будешь сидеть голодным, там же денег нет». Но они были неправы. Я для себя доказал, что в любой области можно добиться успеха, если любишь свою работу, выбранную тобой сферу. Это же я говорю своим студентам.

Книга «Россия Путина: из КГБ – в президенты» вызвала огромный интерес в Турции Фото: из личного архива Ильяса Камалова

– Но знаменитым в Турции ты стал благодаря книге о Путине. Как жители страны приняли эту книгу? Была ли какая-либо реакция из России?

– Я с большим интересом слежу за происходящим в тюркском мире и в России. Международные отношения – это еще одно близкое мне направление. Чем больше я углублялся в историю, тем сильнее меня затягивала сфера международных отношений. В итоге я пришел работать в первом в Турции центре стратегических исследований – Центре евразийских стратегических исследований. Там я работал в департаменте Россия – Украина. Работу над книгой я начал еще до этого, а благодаря своей деятельности в центре мне удалось дополнить ее новыми сведениями.

Это был 2005 год, шел второй срок Путина на президентском посту. В Турции на тот момент он еще не очень был известным, все спрашивали – кто этот Путин, откуда он появился во власти и так далее. К тому же в те годы начали устанавливаться тесные связи между Россией и Турцией. Как человек, пришедший в государственную власть неожиданно и необычным путем, Владимир Путин и мне самому был интересен. Я начал пристально следить за его деятельностью и обнаружил довольно много моментов, привлекающих внимание, и в его политике, и в жизни.

Однажды я увидел сон, там некая сила, которую невозможно описать, меня призвала написать книгу. В то же утро я сел писать. Материалов, источников было много, каких-либо затруднений в написании книги не испытывал. Если честно, не ожидал, что эта моя книга вызовет такой огромный интерес. Первыми ее заметили и продвинули на широкую аудиторию газеты. Потом книга попала на прилавки гипермаркетов одной из крупнейших сетей в Турции. В Турции ежемесячно издается 2-3 тысячи новых книг и только 10-20 из них вот так продается в супермаркетах. Одним словом, аудитория книги оказалась огромной, она вошла в число самых популярных и читаемых книг.

В те годы студенты, узнав, что я автор этой книги, очень удивлялись, потому что думали, что ее написал человек в возрасте. Вот так наряду с темой Золотой Орды я начал получать известность и среди специалистов по международным отношениям. Некоторое время спустя вышла и вторая моя книга: «Внешняя политика России в эпоху Путина». Она тоже оказалась успешной. Сейчас эта книга входит в список учебников для вузов.

43-летний ученый является автором 50 книг Фото: из личного архива Ильяса Камалова

– Зачастую ты рассматриваешь татарскую историю в контексте истории России, взаимоотношений России и Турции. Как эти отношения развивались самом начале и какими они стали сейчас? Чем эти периоды похожи и чем отличаются?

– История России и история тюркских народов тесно переплетены, понять их можно только рассматривая в едином контексте. С момента возникновения славяне всегда жили бок о бок с тюрками: хазарами, печенегами, кипчаками, булгарами… Потом уже начинается период Золотой Орды и ханств. Проживая рядом, они, конечно, не всегда воевали, а развивали взаимную торговлю, заключались браки между представителями элиты, устанавливались родственные связи. В эпоху Золотой Орды Россия два с половиной века живет под татарским влиянием. Только потом Россия начинает доминировать. С XV века Россия начинает закладывать основу отношениям с Османской империей. И хотя изначально между двумя государствами, можно сказать, все шло довольно гладко, то со времен Петра Первого периодически случались столкновения.

Османское государство раскинулось на территории бывшей Византии, в его состав вошли также и христианское население, славянские народы. Русские же развернули свое государство на землях Золотой Орды, и под их властью оказались тюркские и мусульманские народы. Это становилось причиной возникновения кровавых войн. Если обратите внимание, Османская и Российская империи стали двумя важными в истории империями. Интересно то, что обе они распались в одно время, и в одно же время на их месте появились новые государства – СССР и Турецкая Республика, у каждого переносились столицы. Если в первые годы Советского Союза – период Мустафы Кемаля Ататюрка и Владимира Ленина между этими двумя государствами установились теплые отношения, то в годы сталинской власти дружба была разрушена. В период холодной войны две страны оказались в разных лагерях. После 1991 года они стали сотрудничать во многих областях. И хотя временами между ними случались разногласия, Россия и Турция на территории Евразии нуждаются друг в друге, потому что они как в экономическом плане, так и в других отраслях дополняют друг друга. Одним словом, взаимное сотрудничество выгодно обоим.

– Говорю исходя из своих наблюдений: в последние 10-15 лет Турция начала проявлять больше интереса к истории, литературе, искусству тюркских народов. Больше проводится научных исследований по этим темам. У государственной телерадиокомпании Турции открылся канал «ТРТ Аваз», вещающий на языках тюркских республик – стран СНГ. Как эти изменения отразились в твоей работе как ученого? Стал ли ты себя чувствовать свободнее или раньше было лучше?

– Вы очень точно заметили. В последние годы действительно вырос интерес к татарской истории, истории тюркских народов, увеличилось число научных работ и исследований. У этого явления много причин: во-первых, после 1991 года границы открылись. Во-вторых, стало больше возможности работать в российских архивах. Турция стала отправлять в Россию студентов. Раньше в области образования, науки было очень мало специалистов, владеющих русским языком, а сейчас в нашей стране сотни отучившихся в России специалистов. Это, конечно, связано с развитием взаимоотношений России и Турции и развитием отношений между Турцией и тюркскими республиками. Турция также уделяет большое внимание развитию культурных отношений с тюркским миром. К примеру, Агентство тюркского сотрудничества и координации (TİKA), управление зарубежных тюрков и родственных народов, Институт имени Юнуса Емре, организация ТЮРКСОЙ, телеканал TRT Avaz, общие институты и другие вносят большой вклад в двухсторонние отношения.

Исследований по истории стало заметно больше. Если раньше изучение истории Волго-Уральского региона, Туркестана велись преимущественно учеными – выходцами из Волго-Уральского региона, сегодня уже и турецкие ученые по данным темам пишут солидные труды. Стало больше возможностей взаимного обмена мнениями, источники стали более доступны, усилилось стремление к тюркскому единству. Безусловно, благодаря всему этому становится меньше препятствий на нашем пути – ученых, это облегчает нашу работу.

– Поделись, пожалуйста, своими наблюдениями: как относятся жители Турции, турки к татарам, Татарстану?

– Турки и татары – родственные народы, ветви одного дерева. Отношения между ними очень древние. Как известно, ханы Золотой Орды и Казани переписывались с османскими султанами, поддерживали связи, были очень развиты торговые связи. Но некоторые татарские интеллектуалы прошлого, особенно Ризаэтдин Фахрутдин, Акдас Нигмат Курат и другие, обвиняют османов в том, что они не оказали поддержку татарским ханам в их противостоянии нашествиям. Возможно, они правы. Но в те времена, в XVI веке, перед Османской империей стояли совсем другие вопросы, требующие решения. Например, войны с Европой и Ираном. Но нельзя не отметить, что Османское государство всегда было открыто для иммигрантов из Волго-Уральского региона и других территорий. В XIX-XX веках очень много татар поселились на османской территории, татарская интеллигенция внесла огромный вклад в развитие Турецкой Республики. Турецкое историческое общество, Турецкое лингвистическое общество, общественная организация «Турецкий очаг», Музей этнографии в Анкаре и другие учреждения были созданы усилиями представителей татарской интеллигенции.

Также известно, что татарские просветители в Турции издавали журналы и даже внесли вклад в развитие многих отраслей науки в этой стране.

Сегодня взаимоотношения России и Турции на очень хорошем уровне. Большое влияние на это оказывает экономический потенциал Татарстана. Объемы торговли между Татарстаном и Турцией по сравнению с независимыми тюркскими республиками намного выше. Турция лидер по инвестициям в Татарстан. На очень высоком уровне татаро-турецкие отношения находятся и в области культуры и науки. С этой точки зрения большое влияние на это оказывает и то, что Татарстан (волжские булгары, Золотая Орда) на протяжении многих веков являлся важнейшим центром тюркского и исламского мира. Татарстан и сегодня играет роль моста между Россией и Турцией, а также между Россией и исламским миром. Поэтому Турция видит Татарстан как регион, имеющий стратегическое значение.

– Помогла ли в твоей научной деятельности работа в таких организациях, как Евразийский центр стратегических исследований и Центр исследований Среднего Востока? Или, наоборот, твой научный опыт помог в работе в этих центрах?

– В Евразийском центре стратегических исследований (ASAM) проработал пять лет, в Центре исследований Среднего Востока (ORSAM) четыре года. Это престижные организации, ведущие деятельность в международном масштабе. С утра до вечера отслеживать события в мире, оценивать и анализировать – это было интересно и увлекательно для меня. В период работы в ASAM приезжали главы многих государств, и я был их переводчиком, это дало большой опыт для моей карьеры. Мои знания как историка, владение русским, английским, персидским и такими региональными языками, как тюркские диалекты и славянские языки, также облегчало мою работу в этих учреждениях. В отличие от специалистов международных отношений я мог оценивать события еще и с исторической точки зрения.

Сейчас я уже не имею отношения к этим учреждениям, однако иногда в медийных мероприятиях по их просьбе комментирую важные события, даю экспертную оценку.

– Как относятся в Турции к науке, ты доволен этим отношением?

– В последние годы в Турции стали развиваться разные сферы науки. Число университетов превысило две сотни. Это имеет как положительные, так и негативные стороны. Разнообразие факультетов и направлений в одном вузе, конечно, хорошо. Но нет университетов, специализирующихся, например, только в медицине или педагогике. Это снижает качество. Но в крупных городах, как Стамбул, Анкара и Измир, есть большие университеты, которые дают образование очень высокого качества. Государство призывает молодежь получать высшее образование. Но в то же время растет число безработных с высшим образованием.

Государство стало больше уделять внимания к гуманитарным наукам. В том числе надо упомянуть успехи в производстве беспилотников, вообще в развитии, расширении военных технологий, что стало результатом инвестиций, вложенных в развитие науки. Необходимо отметить и то, что в университетах Турции обучаются тысячи студентов из разных стран. Предоставляя возможность молодым талантливым выпускникам из стран Средней Азии, Кавказа, стран Африки обучаться в своих университетах, Турция тем самым устанавливает дружественные отношения с этими странами. Я рад этому прогрессу и оцениваю это явление положительно.

– Казалось, что в Турции в области изучения истории Золотой Орды существовал некий вакуум, и тебе своей деятельностью удалось его в некоторой степени заполнить. Согласен с этим мнением?

– Да, когда я только начинал в Турции изучать историю Золотой Орды, в этой области была огромная пустота. Книг на эту тему практически не было, кроме Мустафы Кафалы и Агдаса Нигмата Курата. Был несколько статей. Вот эта неизученность стала одной из причин, из-за которых я взялся за эту тему. Названные ранее мои труды по Золотой Орде – это крупные работы, но у меня есть и другие. Сначала мы с ученой Мелек Узетгин опубликовали ярлыки и письма, отправленные ханами Золотой Орды и эмирами правителям других государств. Помимо этого, я перевел на турецкий язык произведение Утямыш Хаджи «Чингизнаме», которое является важным источником XVI века. Также на турецкий язык перевел труд Ризаэтдина Фахрутдина «Золотая Орда и казанские ханы». С ученой Хайруннисой Алан издали книгу «Сыновья Чингиза» с обзором жизни и деятельности всех ханов Золотой Орды.

Помимо этого, я написал десятки статей по разным вопросам, касающимся истории Золотой Орды. Чем больше в Турции выходило трудов, связанных с этой темой, тем выше становился интерес к ней. Со временем и мои студенты начали выбирать историю Золотой Орды для своих научных исследований. Например, сейчас один мой студент изучает военную сферу в Золотой Орде. В прошлом году организовали международный симпозиум по Золотой Орде. Работы еще предстоит много.

Сейчас я изучаю записи (повести) в русских летописях, касающиеся Золотой Орды. Скоро они все увидят свет на турецком языке. Помимо этого, и в османских источниках есть довольно много очень важной информации, связанной с Золотой Ордой. Надо будет их тоже по крупицам собирать и представить мировой литературе, мировой науке.

– Вы перевели на турецкий язык «Атлас Тартарики», который называют очень важным научным трудом для Турции. Действительно ли есть интерес к этой книге со стороны турков? Какие были отзывы?

– Работа над переводом «Атласа Тартарики» заняла два года. Этот труд вызвал большой резонанс в Турции. Презентация прошла в знаменитом Дворце Долмабахче. Там участвовали и очень известные историки Турции, из Казани приезжал директор Института истории, были другие видные ученые.

Чем «Тартарика» важна для науки и для самой Турции? Этот объемный труд, рассматривая татарскую историю как часть истории всего тюркского мира, показал общие вехи истории тюркских народов, при этом дополнил ее примерно двумя сотнями исторических карт. К сожалению, в Турции картография не развита. С этой точки зрения, получается, что тюркская история теперь представлена еще и двумя сотнями карт, с которыми могут ознакомиться люди, владеющие турецким языком. Кроме того, издав «Тартарику» на турецком языке, мы дали пример самой Турции, чтобы проводились исследования в таком же формате. Например, сейчас в Стамбуле идет работа над изданием атласа турецкой культуры.

– Ты сказал, что твои магистранты, докторанты выбирают направление Золотой Орды.

– В университете я читаю лекции по истории татар и Волго-Уральского региона. И по основной программе, и факультативы. Назову некоторые дисциплины: «История тюркских государств на севере Черного моря», «Среднеазиатская тюркская история», «Ханства Туркестана». С 2020 года работаю в Университете Мармара. Раньше работал в Институте имени Мимара Синана. Там у меня занятий было больше. К таким дисциплинам, как «История Волго-Уральского региона», «История России», студенты проявляют большой интерес. Кроме того, в этих вузах я преподавал русский язык. Сейчас я его тоже преподаю. Знание языка облегчает исследовательскую работу в этой области. Таким образом, мои студенты магистратуры и докторантуры укрепляют фундамент своих знаний. Многие из моих учеников ездили в Россию, Беларусь, чтобы совершенствовать свой русский. Приехав оттуда, вместе со мной начали писать свои труды по упомянутым мной ранее темам. Среди них есть перспективные ребята, думаю, они еще проявят себя в науке.

Рафаэль Хакимов и Ильяс Камалов Фото: из личного архива Ильяса Камалова

– Отличаются ли студенты в государственных и коммерческих вузах?

– В частных вузах условия сильно отличаются. Там число студентов меньше, аудитории меньше, поэтому у преподавателя больше возможности уделять внимание каждому своему ученику. Техническое обеспечение тоже лучше. Но все же молодежь больше привлекают государственные вузы. Но в последнее время есть ощущение, что условия и требования в этих двух видах вузов стали выравниваться. Поэтому уже не важно, в государственном вузе учится человек или в частном, если он старается, прикладывает достаточно усилий, то своей цели он достигнет в любом случае.

– По статистике, самые популярные сейчас профессии в Турции – специалисты по информационным технологиям, политологии, статистике, а также экономист, физик, биоинженер, биомедик, эпидемиолог. На такие специальности в вузах большой конкурс. А история? Молодежь интересуется этим направлением?

– Да. Молодежь очень интересуется историей. Особенно в последние годы усилился интерес к истории. Мы, взрослые, жалуемся, что молодежь постоянно сидит перед компьютером, но они вылавливают оттуда и полезную информацию. Заметно, что среди молодежи становится больше таких, кто увлекается историей.

История становится популярной под влиянием многих факторов: во-первых, как и во всем мире, в последнее время в Турции тоже происходит подъем национального самосознания. Во-вторых, больше издается книг по истории. К тому же сейчас в Турции много снимают сериалы о различных исторических эпохах. Поэтому особенно ощутим рост интереса к популярной истории. Социальные медиа, телеканалы выпускают большой объем материалов по истории. Поэтому молодежь стала больше интересоваться историей. Об изменении ситуации говорит и тот факт, что книг по истории выходит намного больше, чем раньше. И они охватывают все тюркские народы. В одно время на прилавках книжных магазинов можно было найти лишь книги по истории Османской империи, или Турецкой Республики, или истории ислама. Помню, когда я был студентом, полки были набиты книгами по истории Османского государства. А сейчас очень популярна история сельджуков. Гораздо больше внимания сейчас привлекает тюркская история доисламского периода. Среди молодежи много таких, кто интересуется историей гуннов, Тюркского каганата, уйгуров.

– Историю татар знают в Турции?

– Тридцать лет прошло с момента развала Советского Союза. За эти годы Турция претерпела довольно значительные изменения. В итоге жителям Турции стала доступна информация о тюркском мире, о независимых тюркских республиках и о тех тюркских народах, которым не удалось обрести независимость. Они узнали, что в Волго-Уральском регионе, Сибири, Кавказе тоже проживают тюркские народы. Потому что в Турции быстрыми темпами велись исследования по тюркскому миру, опубликованы научные труды, и молодежь начала интересоваться.

Здесь повлияли несколько факторов: после распада СССР появилось больше возможности ездить в Россию, открылись российские архивы. Второе – в Турцию вернулись специалисты, который обучались по истории или вели исследования в российских вузах, они начали преподавать в вузах Турции. В то же время, как и в начале XX века, ученые из Татарстана и России приезжают в Турцию и ведут свои исследования, и благодаря их трудам в Турции больше узнают о татарах и тюркских народах в целом.

Сейчас во многих университетах в программу бакалавриата включены такие дисциплины, как «История Волго-Урала», «История тюркских народов и государств на севере Черного моря», «Тюркские ханства», в программу докторантуры – «Золотая Орда», «Илханцы», «Чагатаи», «Тимуриды». Когда я учился, по тюркским народам, кроме «Истории России», особо ничего не было. Практически в каждой из перечисленных дисциплин в том или ином аспекте затрагивается история татар. То есть самые важные вехи в татарской истории в высших учебных заведениях Турции студенты изучают. Обучаясь на историческом факультете, студенты становятся специалистами, обладающими обширными сведениями о Волжской Булгарии, Золотой Орде, Казанском ханстве, образовании у татар, истории джадидизма.

– В школах изучают историю татар и тюркских народов?

– Этих тем в учебной программе лицеев нет, но обычно выпускники уже что-то знают в этой области. К моменту поступления в вуз они слышали и о Волжской Булгарии, государстве Золотая Орда. В первом уроке я обычно спрашиваю, что они знают о волжских булгарах. Чаще всего они отвечают, что это первое тюркское мусульманское государство.

– Не говорят, что Татарстан – это государство между Пакистаном и Индией, или Казахстаном и Кыргызстаном?

– (Смеется.) Так говорят люди из немного необразованной среды. Среди студентов таких еще не встречал. Раньше могли и спутать. А сейчас уже многие знают о Татарстане.

– Можешь рассказать немного о своей семье?

– Моя жена Айшагуль тоже историк. Но специалист в другой области. Она выросла в семье иммигрантов. Ее предки переехали в Турцию из балканских стран, их называют балканскими тюрками. Поэтому супруга специализировалась по истории балканских тюрков. Окончила докторантуру. У нас есть сын. Зовут его Беркехан – в честь одного из ключевых правителей Золотой Орды. Сын пока учится в четвертом классе, но уже очень любит и историю, и географию. Есть способности к иностранным языкам. Но, как современные дети в Турции, хочет стать футболистом.

– Ильяс, после двух нелегких для всех нас лет наступает новый – 2022 год. Как ученый, как татарин, как специалист по международным отношениям, что бы ты пожелал татарам и жителям Татарстана?

– Среди субъектов Российской Федерации Татарстан как одна из важных республик с каждым годом идет вперед, всегда в развитии, лидирует и в экономической, и общественно-культурной сфере. В то же время Татарстан – это золотой мост в отношениях России и Турции. Татары, проживающие во всех уголках мира, в том числе и татары Турции, следят за Татарстаном, радуются его успехам, гордятся своей родиной. Желаю, чтобы и в 2022 году Татарстан радовал весь татарский мир, своими достижениями давал повод для гордости. Чтобы наступил год, в котором не будет разных неприятностей, желаю спокойного, полного здоровья, благополучного года.