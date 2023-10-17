Историк и политолог на форуме «ВСЕ СВОИ» рассказал, когда ждать окончания СВО

Полная денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины – вот условия для переговоров. Об этом во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщил историк и политолог Павел Данилин.

«Чтобы узнать это, нужно слушать Президента нашей страны Владимира Путина. Он говорил: "Полная денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины." Вот условия для переговоров», — сказал он.

По его словам, как только мы достигнем этих задач, а Украина будет лишена наступательного потенциала и наличия нацистов в руководстве страны, и получит настоящий нейтральный статус, тогда будет завершена острая фаза СВО.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.