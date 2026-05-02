Историк Цыпкин предложил переосмыслить эпоху Великих географических открытий

Директор Российской национальной библиотеки, заведующий кафедрой истории западноевропейской и русской культуры Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Денис Цыпкин предложил пересмотреть устоявшееся представление об эпохе Великих географических открытий, указав, что за термином «открытия» скрывается иной взгляд – прежде всего на освоение и присвоение уже населенных территорий. Его слова приводит «РИА Новости».

Эпоха Великих географических открытий охватывает период с XV по XVIII век, когда европейцы прокладывали морские пути и открывали новые земли в Африке, Америке, Азии и Океании, стремясь к новым торговым партнерам и ресурсам, востребованным в Европе.

Историк обратил внимание на то, что термин «открытия» условен: речь шла о территориях, где уже существовали развитые цивилизации, зачастую более древние, чем западноевропейские. По его оценке, эти земли воспринимались прежде всего как источник ресурсов, а их население – как менее развитое.

Цыпкин отметил, что логика экспедиций сводилась к поиску пути в богатую Индию. При этом, по его словам, сам факт открытия новых континентов отходил на второй план, если они не соответствовали изначальной цели, а ключевым становился интерес к возможному захвату ресурсов.

Он также подчеркнул, что в европейской традиции «открытым» считалось то, что было увидено европейцем: не только маршруты, но и сами земли воспринимались как подлежащие освоению.

Отдельно историк указал на недооцененный вклад России в изучение мира. Он напомнил, что идея Северного морского пути связана с русским дипломатом Дмитрием Герасимовым, который в 1525 году описал маршрут обхода Евразии с севера, ставший известным европейцам.

Кроме того, Цыпкин привел пример тверского купца Афанасия Никитина, совершившего в XV веке путешествие по Ближнему Востоку и Индии. По его словам, Никитин сумел глубоко адаптироваться к местной культуре, что отражено в его рукописи «Хожение за три моря». В XVI-XVII веках русские землепроходцы исследовали Урал и Западную Сибирь, продвинулись к границам Евразии и вышли к Тихому океану.

По мнению историка, по масштабам эти процессы сопоставимы с открытием Америки, однако русские путешественники иначе воспринимали свои экспедиции: они двигались среди других народов, изучая их традиции и культуру, а не как к неизвестным землям. В целом он считает, что цель так называемых великих географических открытий чаще была связана с поиском ресурсов и возможностью их присвоения.