Историк Александр Черёмин: Татары могут вернуть сегодняшней России былое величие

В Татарском культурном центре в Москве прошла открытая лекция профессора исторических наук, лектора, писателя, независимого эксперта по истории России и соседних государств Александра Черёмина «Современный татарский мир». Эксперт высказал мнение, что сделать страну великой сейчас могут только татары и другие представители мусульманского мира.

«Татарскому народу сегодня под силу вернуть России ее былое величие, он фактически спасает русскую землю. Мы уже видим, что исламский мир поворачивается к России, – отметил он. – Мы видим, что православные в то же время остались одни. Многие христианские международные конфессии отошли от России, Патриарх Кирилл остался один. А исламские страны в то же время потянулись к России».

В качестве примера лектор привел Саудовскую Аравию, которая до 1979 была близким союзником и партнером России. Сейчас там также поддерживают РФ, но уже потому что в нашей стране проживает множество мусульман. По словам Черёмина, многие зарубежные страны сейчас поддерживают проживающих на их территориях мусульман. К примеру, в Японии, в частности в Токио, проживает не только множество представителей ислама, но и поклонников этой религии.

По его словам, татары и другие представители исламского народа за границей стремятся показать, что, несмотря на другое место проживания, они верны своей культуре и языку. Историк обратил внимание, что почти все татары, перебравшиеся в США во времена массовой миграции 1891-1892 годов, осели в одних и тех же штатах и в повседневной жизни общаются между собой на татарском языке.

Специалист отметил, что сейчас и в России мусульмане понемногу крепнут и решают возникающие вопросы, стремясь стать частью русского мира и сохранив при этом свою национальную идентичность.

«Например, Рамзан Кадыров (глава Чеченской Республики – прим. Т-и) возродил мусульманство на Северном Кавказе, потому что там начались большие проблемы, там главенствовали течения ислама, которые не подходят для многонационального государства. Сегодня почти все духовные лидеры на Кавказе за то, чтобы быть единым с русским народом», – напомнил Черёмин.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Во время лекции профессор обратил внимание на то, что в последние годы в Москве, Татарстане и других регионах наметилась хорошая тенденция с ежегодным проведением сабантуев, новогодних праздников для детей с Кыш Бабаем и других национальных торжеств.

«Еще 15 лет назад никто об этом и не мечтал, а сегодня идет обращение к детям. Если ребенок будет в семье и на улице говорить на своем языке, то он в душе своей осознает, что он настоящий татарин», — подчеркнул историк.

Также, по словам эксперта, раньше в Москве мечети посещали единицы, а сегодня многие люди приходят туда, даже исповедуя другую религию, просто из интереса и любопытства. По его мнению, большая роль во всех этих позитивных изменениях принадлежит духовным мусульманским организациям России, муфтиятам, которые посвящают огромную часть своей жизни и деятельности сохранению и развитию религии, ценностей татарского общества и поддержке своих единоверцев.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Один из слушателей высказал мнение о том, что, возможно, в России не хватает какого-то связующего звена, механизма для объединения людей и возрождения истинного единства православных людей и мусульман.

«Всем людям для этого нужно знать свою историю, культуру. Проведение соответствующих мероприятий для этого очень важно, потому что людей, которые не знают всего этого, легко обмануть», – ответил Черёмин.

В завершение лекции он также напомнил о том, что в истории было множество случаев, когда целые нации, их язык и культура нарочно стирались, уничтожались архивы, документы. Профессор выразил искреннюю надежду на то, что с татарским народом такого никогда не случится.

Александр Черёмин родился в 1958 году в Астрахани. Окончил Московский государственный историко-архивный институт. В 1998 году был избран ответственным секретарем Союза краеведов России. Автор исторических книг «Правда о Великой Отечественной войне. Из истории 349-й стрелковой дивизии», «Награды СССР за военные заслуги», «Священная Дружина. Антитеррор». Также на его счету более 385 публикаций по истории России и сопредельных государств. Проводит открытые лекции на различных площадках в Москве и других регионах РФ. Совместно с супругой Татьяной Черёминой ведет авторский научный блог на «Яндекс.Дзене», посвященный борьбе с фальсификацией истории.