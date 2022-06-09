Историк Альберт Бурганов предложил включить город Касимов в маршрут «Татар-тур»

Историк и археолог, председатель общества татарских краеведов Татарстана Альберт Бурганов предложил включить город Касимов Рязанской области в экскурсионный маршрут «Татар-тур», проходящий через татарские населенные пункты. Предложение было озвучено на стартовавшей сегодня в Касимове VI Всероссийской научно-практической конференции «Чтения имени Мухлисы Буби».

«Город Касимов — это историческое место, связанное с такими местами как Городец Мещерский, Хан-Кирман, Касимовское ханство. Красивейшая природа, богатая история и удобное географическое расположение открывают возможность развивать в Касимове этнотуризм. В маршрут „Татар-тур“ можно было бы внести и город Касимов», — подчеркнул Альберт Бурганов.

Он призвал усилить изучение местной археологии, архитектурных памятников, надгробий. По его мнению, важно привлечь к этому делу государственные структуры и общественность. Историк считает, что изучение выдающихся личностей играет роль в развитии туризма. Он также напомнил, что после разрушения Казанского ханства, царица Сююмбике была отправлена в Касимов.

«Необходимо признать город Касимов городом-музеем, общегосударственным заповедником, включить в список ЮНЕСКО, восстановить исторические здания и развивать здесь туристическую инфраструктуру. Все это можно сделать за 15 лет. Реализация данной программы приведет к социально-экономическому развитию региона», — сказал Альберт Бурганов на научно-практической конференции в Касимове.

«Тот факт, что в Касимове собрались выдающиеся ученые, религиозные и общественные деятели из 13 регионов России, свидетельствует об авторитете организаторов конференции — Духовного управления мусульман России, Всемирного конгресса татар. В последние годы выросло внимание к татарам регионов Центральной России. За это мы благодарны Духовному управлению под руководством Равиля хазрата Гайнутдина», — сказал Альберт Бурганов.

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Чтения имени Мухлисы Буби» началась сегодня. Она приурочена к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, 870-летию основания города Касимова и 570-летию со дня основания Касимовского ханства.