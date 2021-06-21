Истории триатлона: триатлет с ДЦП в Казани преодолел морскую милю

Одну морскую милю Swimstar на открытой воде на соревновании Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup проплыл, загребая одной рукой, Александр Зинченко из Санкт-Петербурга. Еще год назад он вообще не умел плавать, а в заплыве в Казанке участвовал наравне с профессионалами. На финиш он пришел, опередив несколько обычных спортсменов. Стоит отметить, что в этот жаркий летний день многие пловцы жаловались на сильные волны, которые буквально сносили с дистанции.

Всего участниками Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup стали более 2 тыс. спортсменов в гонках на дистанциях 113 (плавание 1,93 км, велогонка 90 км, бег 21,1 км) и Olympic (плавание 1,5 км, велогонка 40 км, бег 10 км). Наравне со всеми выступали пять человек с особенностями здоровья, продемонстрировав неограниченные возможности. В рамках серии прошли заплывы на открытой воде на одну и две морские мили Swimstar, женский забег Ironlady и детский Starkids.

«Я привык ставить цели и достигать их. В прошлом году вообще не умел плавать. Пошел к тренеру, и мы начали с барахтанья в воде. В итоге поплыл. Это моя первая миля, мои первые соревнования на открытой воде», — поделился впечатлениями сразу после заплыва Александр.

Еще 10 месяцев назад он весил 118 кг. Мужчина поставил цель преодолеть железную дистанцию в триатлоне. За короткий срок научился плавать, бегать, освоил велосипед, в результате сбросил вес до 92 кг. Этап в Казани стал первым крупным и важным шагом на пути к заветной цели. Преодолеть самого себя на этом непростом пути помог тренер. На соревнованиях наставник Александра не смог сдержать слез, когда увидел своего подопечного на финише.

«Александр — парень с большой силой воли, — говорит Диор Муминов. — С него такой же спрос, как со всех, и даже больше. Он никогда не ноет, а просто берет и делает, и в этом упорстве секрет его успеха».

Александр учился плавать в бассейне в Санкт-Петербурге. Но две недели назад вдруг выяснилось, что он панически боится открытой воды. Буквально за неделю спортсмену удалось преодолеть свой страх благодаря железной воле. Оказывается, Зинченко ежедневно тратит на тренировки по 3,5-4 часа, а это больше, чем тренируются профессионалы-олимпийцы. Александра поддерживает во всех начинаниях, обеспечивая крепкий и надежный тыл, любимая. Вместе с Татьяной они воспитывают двух детей.

«Я стараюсь всегда быть с ним рядом, оказываю моральную поддержку, езжу на все соревнования. Александр служит для наших малышей во всем примером, они гордятся им», — сообщила Татьяна.

В дальнейших планах Александра Зинченко вторая и третья мили, полужелезная дистанция в августе в Выборге. На следующий год он намерен вернуться в Казань, чтобы преодолеть полную железную дистанцию.

«В этом году у нас большое количество участников, и это здорово. Мы делаем героев из обычных людей. Как только участники преодолевают финишную арку, они становятся героями не только для себя, но и для своих близких и друзей. Они становятся отличным примером и вдохновляют огромное количество людей заниматься спортом», — отметил гендиректор и партнер компании Ironstar Андрей Кавун.

В этом году на Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup приехали участники из разных уголков России, наибольшее число спортсменов было из Москвы, Санкт-Петербурга, а также 300 человек из Татарстана. Не обошлось и без звездных гостей. Участником гонки стали Влади из группы «Каста», а также руководители министерств и администраций городов Татарстана. Несмотря на закрытые границы старт получился международным, поскольку в нем участвовали представители 16 стран, в том числе Австралии, ЮАР, Ямайки и Мексики.