Истории предпринимателей Татарстана покажут на билбордах по итогам федерального конкурса

Истории предпринимателей из Татарстана разместят на билбордах региона бесплатно. Такая возможность появилась у победителей всероссийского конкурса «Амбассадоры перемен». Наружная реклама с рассказами о бизнесе и краткой информацией о проектах станет частью рекламной кампании.

Как сообщили в Министерстве экономики Республики Татарстан, среди победителей оказалась семейная кондитерская – кафе-студия «Медовик» из Казани. В число лауреатов также вошли представители малого и среднего бизнеса из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской, Иркутской, Тульской, Новгородской, Омской, Ростовской и Рязанской областей.

Истории предпринимателей появятся на билбордах в разных городах страны с 15 по 30 марта. Лучшие проекты определило экспертное жюри всероссийского проекта «Амбассадоры перемен», который проводит Корпорация МСП в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Предприниматели могут заявить о себе в своем регионе и представить бизнес на цифровой карте платформы. В рамках конкурса собирают реальные истории представителей малого и среднего бизнеса со всей страны – затем они появляются на интерактивной карте предпринимателей России.

За первые недели проекта поступило более 220 историй из 36 регионов страны. Из-за большого числа заявок организаторы решили продлить конкурс до 30 марта, чтобы разместить лучшие кейсы предпринимателей-амбассадоров на интерактивной карте России на цифровой платформе МСП.РФ.

Для участия необходимо заполнить анкету и рассказать, чем выделяется бизнес-проект. После этого история может появиться на карте амбассадоров перемен.

