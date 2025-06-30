Историческое здание в Чистополе получило статус памятника истории

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В Чистополе здание начала XX века на улице Урицкого, 71 официально получило статус памятника истории и культуры регионального значения. Соответствующее решение принято по итогам государственной историко-культурной экспертизы, завершившейся в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Двухэтажный кирпичный дом стал образцом провинциальной архитектуры рубежа модерна и классицизма. Он сохранил оригинальную конструкцию и уникальные элементы, несмотря на частичные изменения в интерьере и декоративных деталях. По мнению экспертов, здание представляет значительную культурную и архитектурную ценность.

Как сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, внесение объекта в Единый реестр позволит защитить его от несанкционированных изменений и привлечет внимание к сохранению исторической застройки города. Он подчеркнул, что теперь дом находится под особым контролем государства и муниципальных властей.

Комитет продолжает системную работу по включению исторических зданий в список охраняемых объектов. Инвентаризация и оформление новых памятников культурного наследия ведутся на постоянной основе.