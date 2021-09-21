Историческое здание на набережной Кабана в Казани продают за 300 млн рублей

В Казани выставлено на продажу трехэтажное здание по улице Марджани площадью 1,1 тыс. кв. метров, говорится на сайте бесплатных объявлений о продаже.

Запрашиваемая сумма — 299,9 млн рублей. Дом расположен на пеpвой линии у озера Кабан.

В 2014 году здание было полностью отpеcтaвpировано, в том числе заменены плиты перекрытия и обновлен фундамент. «От старого здания осталось только две фасадные стены», — отмечается в объявлении.

На первом этаже располагается ресторан, на территории есть парковка. Здание продается вместе с бизнесом.

У дома есть охранные обязательства.

В апреле здание продавалось за 350 млн рублей.