Историческое здание на набережной Кабана в Казани продают за 300 млн рублей
В Казани выставлено на продажу трехэтажное здание по улице Марджани площадью 1,1 тыс. кв. метров, говорится на сайте бесплатных объявлений о продаже.
Запрашиваемая сумма — 299,9 млн рублей. Дом расположен на пеpвой линии у озера Кабан.
В 2014 году здание было полностью отpеcтaвpировано, в том числе заменены плиты перекрытия и обновлен фундамент. «От старого здания осталось только две фасадные стены», — отмечается в объявлении.
На первом этаже располагается ресторан, на территории есть парковка. Здание продается вместе с бизнесом.
У дома есть охранные обязательства.
В апреле здание продавалось за 350 млн рублей.