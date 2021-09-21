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Ру Тат
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21 сентября 2021  09:44

Историческое здание на набережной Кабана в Казани продают за 300 млн рублей

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В Казани выставлено на продажу трехэтажное здание по улице Марджани площадью 1,1 тыс. кв. метров, говорится на сайте бесплатных объявлений о продаже. 

Запрашиваемая сумма — 299,9 млн рублей. Дом расположен на пеpвой линии у озера Кабан. 

В 2014 году здание было полностью отpеcтaвpировано, в том числе заменены плиты перекрытия и обновлен фундамент. «От старого здания осталось только две фасадные стены», — отмечается в объявлении. 

На первом этаже располагается ресторан, на территории есть парковка. Здание продается вместе с бизнесом. 

У дома есть охранные обязательства. 

В апреле здание продавалось за 350 млн рублей.

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