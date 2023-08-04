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Историческое здание музея в Бугульме обновят за 8 млн рублей
В этом году в Бугульме проходит капитальный ремонт фасада исторического здания, в котором располагается Бугульминский краеведческий музей — один из старейших в республике. На эти цели направлено более 8 млн рублей — из местного бюджета и гранта нефтяников.
Краеведческий музей открылся в 1929 году в двух зданиях, построенных в конце XIX века и соединенных переходом. Экспозиция музея отражает историю города с момента первого упоминания.
«В план обновления здания вошли фасад и замена окон. Работы планируется завершить до осени, чтобы уложиться в строительный сезон», — сообщили «Татар-информу» в администрации района.
По грантовому проекту нефтяников на сумму почти 5 млн рублей обновляется помещение библиотеки семейного чтения в Доме ремесел. В зоне ее обслуживания — 3 школы, 4 детских сада и подростковые клубы.
Глава района Линар Закиров проверил, как идут ремонтные работы на объектах. 16 проектов из Бугульминского муниципального района в этом году стали победителями второго конкурса грантов по направлениям «Образование», «Культура», «Спорт» и «Развитие территорий». На реализацию социально-значимых инициатив компания направила более 100 млн рублей.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ
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