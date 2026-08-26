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На главную ТИ-Спорт 26 августа 2026 08:38

Исторический успех: азербайджанский «Сабах» впервые вышел в основной турнир Лиги

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Исторический успех: азербайджанский «Сабах» впервые вышел в основной турнир Лиги
Фото: пресс-служба ФК "Сабах"

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» впервые в своей истории пробился в общий этап Лиги чемпионов. В ответном матче раунда плей-офф команда Валдаса Дамбраускаса одержала волевую победу над израильским «Хапоэлем» из Беер-Шевы со счётом 5:2 в дополнительное время, несмотря на поражение в первой игре (1:2). Решающий перелом наступил на 94-й минуте, когда Теллур Муталлимов сделал счёт 3:2 и перевёл игру в экстра-таймы, где хозяева дожали соперника.

«Сабах» был основан в 2017 году и до этого никогда не участвовал в групповых стадиях еврокубков, ограничиваясь третьими квалификационными раундами Лиги конференций. Однако стремительный прогресс принёс плоды: в прошлом сезоне клуб впервые выиграл чемпионат Азербайджана, а также оформил дубль, завоевав Кубок страны (второй подряд). С 2021 по 2024 год командой руководил нынешний тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, а сейчас «сов» возглавляет литовец Валдас Дамбраускас.

Таким образом, «Сабах» стал вторым клубом из Азербайджана после «Карабаха», который сыграет в основном турнире Лиги чемпионов, и первым, кто сделал это с первой же попытки в квалификации.

#лига чемипионов
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