news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Исторический подкаст «Миллиард.Татар» набрал 100 подписок на Яндекс.Музыке
Скопировать ссылку
Подкаст «Татарская история: лекторий „Миллиард.Татар“» набрал первую сотню подписчиков на стриминговом сервисе «Яндекс.Музыка», сообщили в издании.
В редакции рассказали, что уже работают над новыми выпусками с участием интересных спикеров.
Послушать подкасты лектория можно по ссылке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400