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Общество 31 июля 2024 17:07

Исторический подкаст «Миллиард.Татар» набрал 100 подписок на Яндекс.Музыке

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Подкаст «Татарская история: лекторий „Миллиард.Татар“» набрал первую сотню подписчиков на стриминговом сервисе «Яндекс.Музыка», сообщили в издании.

В редакции рассказали, что уже работают над новыми выпусками с участием интересных спикеров.
Послушать подкасты лектория можно по ссылке.

#история татар
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