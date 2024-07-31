Исторический подкаст «Миллиард.Татар» набрал 100 подписок на Яндекс.Музыке

Подкаст «Татарская история: лекторий „Миллиард.Татар“» набрал первую сотню подписчиков на стриминговом сервисе «Яндекс.Музыка», сообщили в издании.

В редакции рассказали, что уже работают над новыми выпусками с участием интересных спикеров.

Послушать подкасты лектория можно по ссылке.