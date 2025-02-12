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Общество 12 февраля 2025 18:51

Исторический подкаст «Миллиарда.Татар» набрал 400 подписчиков на «Яндекс.Музыке»

Подкаст «История татар и Татарстана» лектория «Миллиард.Татар» набрал 400 подписчиков на стриминговой платформе «Яндекс.Музыка».

Исторический подкаст был запущен командой портала «Миллиард.Татар» 23 мая 2024 года. Меньше чем за год было выложено 50 лекций по татарской истории, посвященных самым разным темам – от Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства до традиционных костюмов татар и татарского фольклора. В среднем за месяц подкасты прослушивают 2 тыс. человек.

Прослушать подкасты лектория можно по ссылке.

Лекции «Миллиарда.Татар» представлены и на других стриминговых сервисах: Apple Podcast, Mave, «Литрес» и «Звук».

#наука #история татар #Татарский мир
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