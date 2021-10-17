Исторический парк запустит проект профориентации школьников РТ 18 октября

В Республике Татарстан профориентационный проект «Билет в будущее» начнет свою работу с 18 октября и охватит более 7800 школьников 6 — 11 классов. Более 3000 из них посетят квестовую мультимедийную выставку-тестирование «Лаборатория будущего», которая откроется в историческом парке «Россия – моя история».

Предполагается, что до конца года в проекте примут участие более 300 тысяч школьников России, а их наставниками станут более 5 тысяч педагогов-навигаторов.

«Проект уникальный, потому что школьники бесплатно смогут пройти и профориентационные диагностики, и профориентационные пробы, чтобы определить свою профессиональную траекторию. Россия — одна из немногих стран, которые могут проводить такие проекты», — отметил важность этой работы, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Напомним, проект Министерства просвещения РФ реализуется в рамках национального проекта «Образование».