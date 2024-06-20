Исторический парк в Казани приглашает на экскурсии и квесты о войне

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22 и 23 июня Исторический парк «Россия – Моя история» в Казани проведет мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны. Программа рассчитана на посетителей разных возрастов, участие бесплатное.

В предстоящие субботу и воскресенье гостей парка ожидают тематические экскурсии: «От Курской и Сталинградской битвы до Великой Победы», «История Великой Отечественной для самых маленьких» и «День памяти и скорби».

Кроме того, в парке впервые будет организован интерактив-квест «В поисках тайного агента». Посетители смогут примерить на себя роль юного исследователя и познакомиться с историческими документами, сообщают организаторы.

Программа мероприятий на 22 и 23 июня:

11:00 – экскурсия «От Курской и Сталинградской битвы до Великой Победы»

12:00 – квест «В поисках тайного агента»

13:00 – экскурсия «История Великой Отечественной для самых маленьких»

15:00 – экскурсия «День памяти и скорби»

Для участия в запланированных мероприятиях необходима предварительная запись, которая осуществляется по телефону +7(962)5713027. Количество мест ограничено.