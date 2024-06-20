Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Исторический парк в Казани приглашает на экскурсии и квесты о войне
22 и 23 июня Исторический парк «Россия – Моя история» в Казани проведет мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны. Программа рассчитана на посетителей разных возрастов, участие бесплатное.
В предстоящие субботу и воскресенье гостей парка ожидают тематические экскурсии: «От Курской и Сталинградской битвы до Великой Победы», «История Великой Отечественной для самых маленьких» и «День памяти и скорби».
Кроме того, в парке впервые будет организован интерактив-квест «В поисках тайного агента». Посетители смогут примерить на себя роль юного исследователя и познакомиться с историческими документами, сообщают организаторы.
Программа мероприятий на 22 и 23 июня:
- 11:00 – экскурсия «От Курской и Сталинградской битвы до Великой Победы»
- 12:00 – квест «В поисках тайного агента»
- 13:00 – экскурсия «История Великой Отечественной для самых маленьких»
- 15:00 – экскурсия «День памяти и скорби»
Для участия в запланированных мероприятиях необходима предварительная запись, которая осуществляется по телефону +7(962)5713027. Количество мест ограничено.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»