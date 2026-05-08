Исторический парк «Россия – Моя история» откроет выставку о военных медиках

Исторический парк «Россия – Моя история» подготовил образовательную программу для посетителей ко Дню Победы. В нее вошли экскурсии по новой мультимедийной выставке «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы», викторина «День Победы» и мастер-класс по созданию советской открытки.

С 12:00 до 16:00 в парке будет работать творческая зона «Создание советской открытки». Посетителям расскажут о том, какую роль письма и открытки играли в годы войны. Они помогали поддерживать связь между фронтом и тылом и становились важной моральной поддержкой для солдат.

В 12:00 начнется викторина «День Победы», посвященная ключевым событиям Великой Отечественной войны. Участникам предложат вопросы об обороне Москвы, блокаде Ленинграда, Сталинградской и Курской битвах, которые стали переломными этапами войны и повлияли на дальнейший ход боевых действий.

В 13:00 стартует тематическая экскурсия по мультимедийной выставке «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Экспозиция рассказывает о работе военной медицины – от оказания помощи раненым на поле боя до эвакуации и лечения в госпиталях тыла.

Центральное место в выставке занимают истории военных врачей, медсестер, санинструкторов и раненых бойцов. Через их судьбы раскрывается масштаб работы медицинской службы в условиях постоянных боевых действий.

Кроме того, Исторический парк «Россия – Моя история» присоединится к всенародному историческому проекту «Лица Победы», который реализуется совместно с Музеем Победы. Проект посвящен сохранению семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны – фронтовиках, тружениках тыла, детях войны и всех, чья жизнь была связана с военным временем.

В День Победы посетители смогут поделиться историями своих родственников, передать фотографии и документы для включения в народную летопись. Все материалы направят в Музей Победы, где они станут частью постоянной экспозиции и будут сохранены для будущих поколений.

