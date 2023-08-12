Исторический особняк купца Апанаева в Казани продают за 105 млн рублей

В Казани вновь выставили на продажу двухэтажный особняк ХIX века – дом купца Апанаева по ул.Тукая, 84. Собственник планирует получить за него 105 млн рублей, соответствующее объявление появилось на популярном ресурсе.

Подчеркивается, что особняк находится в историческом центре Казани и в центральной части Старо-Татарской слободы. Площадь здания 782 кв. м. Дом продается с предчистовой отделкой, фасад восстановлен в соответствии с требованиями Минкультуры.

«Все работы по восстановлению объекта, требующие согласования, завершены. Здание подготовлено к финишной внутренней отделке и дальнейшей эксплуатации», – подчеркивается в объявлении.

Этот дом уже выставляли на продажу в 2020 году – тогда за него просили 95 млн рублей. Новое объявление о продаже появилось на этой неделе.

Особняк, построенный в 80-е годы XIX века по проекту архитектора Романова, реставрировали в 2012 году после продажи частному инвестору. Здание является объектом культурного наследия республиканского значения.